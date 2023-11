Danke, Deutschland! Die besondere Heimspiel-Atmosphäre für die Patriots

Nach den zwei vorangegangenen NFL-Spielen in Deutschland dachten die New England Patriots und ihre amerikanischen Fans, sie wüssten, was sie bei ihrem Deutschland-Debüt und in der Woche davor erwarten würde. Das riesige Interesse am Kartenvorverkauf für die Begegnung am 10. Spieltag und auch die immense Zahl an Anmeldungen für eine Reihe von verschiedenen Aktivitäten der Patriots in Frankfurt ließen mehr als erahnen, dass leidenschaftliche Fans vor Ort eine Selbstverständlichkeit werden würden. Ebenso, dass die Zuschauer beim Spiel bereit sein würden, "Sweet Caroline" zu singen. Das Content-Team der Patriots zog deshalb sogar halb ernsthaft in Erwägung, die Lizenzrechte für "Country Roads" zu erwerben, um den Sound nutzen zu können, als der gesamte Deutsche Bank Park das Lied lauthals sang.