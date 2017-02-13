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Análise: Os adversários do Patriots em 2017

Após a histórica vitória do Super Bowl LI, a temporada 2016 é oficialmente parte do passado. Chegou a hora de focar em 2017.

Feb 13, 2017 at 12:32 PM

Artigo original de Erik Scalavino

Os adversários do Patriots em 2017

Fora de casa:Steelers, Bucs, Saints, Raiders, Broncos, Bills, Dolphins, Jets
Em casa:Texans, Panthers, Falcons, Chargers, Chiefs, Bills, Dolphins, Jets

Após a histórica vitória do Super Bowl LI, a temporada 2016 é oficialmente parte do passado. Chegou a hora de focar em 2017.

As datas e horários das partidas serão anunciadas em meados de abril, mas já é possível ter uma lista de alguns dos adversários do Patriots na temporada regular de 2017. O primeiro desafio da equipe deve ser numa quinta-feira à noite, na semana em que os EUA comemoram o Dia do Trabalho (primeira semana de setembro).

O oponente ainda será definido mas temos alguns palpites. Seria natural que o Atlanta fosse considerado para a partida de abertura, revivendo o último Super Bowl. Começar uma nova temporada com os dois times que finalizaram a anterior parece ser uma preferência dos responsáveis pelo cronograma, que seguiram este padrão em 2016 (Panthers e Denver). É possível que outra equipe seja selecionada, mas o Falcons continua sendo uma boa aposta.

Seis jogos devem se repetir: o Pats jogará em Foxboro contra seus três rivais da AFC East (Bills, Dolphins e Jets), e viajará para enfrentar Buffalo, Miami e New York. Oito das outras 10 disputas ocorrerão conforme o cronograma rotativo da NFL, organizado para assegurar que os times enfrentem-se pelo menos uma vez a cada quatro anos, alternando entre partidas em casa e fora.

Em 2017, o New England está escalado para encontros com todos os quatro membros da NFC South, assim como em 2013. Os times que visitaram o Pats em 2013 (Buccaneers e Saints) serão os anfitriões em 2017, em Tampa Bay e New Orleans, respectivamente. Já Panthers e Falcons (que receberam o New England em 2013) viajarão à Foxboro.

A rotatividade de locações acontecerá também nas partidas contra a AFC West. Há três anos, em 2014, o Oakland Raiders e Denver Broncos encontraram o New England no Gillette Stadium, enquanto os embates com Chargers e Chiefs foram em San Diego e Kansas City, respectivamente. Em 2017, o mando de campo será oposto. Chargers (que agora está baseado em Los Angeles) e Chiefs irão à New England, enquanto o Patriots visitará Raiders e Broncos.

Consequentemente, é meramente uma coincidência que o Patrios tenha que ir à Denver pela terceira temporada seguida, assim como Broncos viajou à New England de 2012 à 2014 e Indianapolis Colts de 2004 à 2006.

A partida contra o Raiders, coincidentemente, acontecerá no México (Estádio Azteca) como parte da série internacional da NFL, conforme amplamente divulgado no final da temporada 2016. O jogo será o primeiro do Patriots fora dos EUA desde 2012 (Londres) e poderá ser considerado como "em casa", tendo em perspectiva a grande base de fãs da equipe no país. Aliás, o New England já esteve no Azteca em 1998, quando venceu o Dallas Cowboys.

Por fim, os últimos dois oponentes do Patriots são determinados com base na classificação final de cada divisão. Estas vagas são sempre ocupadas por um time de cada AFC e não estão suscetíveis à rotação trienal. Um jogo será na estrada e outro em casa.

O Patriots buscarão o recorde de oito títulos consecutivos da AFC East e, por isso, enfrentarão os vencedores de 2016 da AFC South e North, o Texans e Steelers. Novamente, as locações serão definidas de acordo com o sistema de rotação.  Certamente, New England receberá o Houston (assim como na temporada regular de 2016) e irá até Pittsburgh pelo segundo ano seguido.

Conforme mencionado anteriormente, datas e horários exatos para os 16 jogos serão anunciados pela NFL em meados de abril.

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