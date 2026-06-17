AJ Brown a los Patriots: el cambio que necesitaba New England para seguir compitiendo

Brown y los Patriots: sentido de pertenencia y jerarquía

Es de público conocimiento el cariño y el amor que AJ le tiene a los New England Patriots. En épocas donde el deporte se ha convertido mayoritariamente en un negocio, es positivo para la organización tener representantes que sientan los colores tanto como los fanáticos. Este es el caso del "número 1", que ha sido fan de New England desde su infancia.

Además, años atrás declaró públicamente que lloró cuando los Pats tomaron a N'Keal Harry por sobre él.

Algunos pueden alegar sus asuntos de disciplina dentro del vestuario. No obstante, Brown y Vrabel se conocen muy bien. El entrenador en jefe lo tuvo desde sus inicios en los Tennessee Titans, lo ayudó a desarrollarse como jugador y lo potenció hasta convertirse en una estrella de la NFL. Cuando aquella organización prescindió de sus servicios, es sabido que Vrabel no estaba de acuerdo. Pero el tiempo cura todo, y el destino los volvió a juntar en Massachusetts.

Con la llegada de Brown, el cuerpo de receptores de los Pats toma otro color. A él se le suma la llegada de Romeo Doubs y otros complementos interesantes como Mack Hollins, Kyle Williams y Demario Douglas, a la espera de la definición del futuro de Kayshon Boutte. Con este refuerzo, se puede decir que se vuelve a sumar experiencia y jerarquía a la posición, tal como hizo Stefon Diggs el año pasado en el rol que le tocó cumplir.