AJ Brown a los Patriots: el cambio que necesitaba New England para seguir compitiendo

Los New England Patriots dieron un golpe sobre la mesa. AJ Brown, receptor estrella de 28 años, llegó a la franquicia de Foxborough por una primera ronda del NFL Draft de 2028 y una quinta de 2027 para los Philadelphia Eagles. De esta manera, el jugador se une al plantel de Mike Vrabel y Drake Maye en un movimiento importante para la franquicia en el cual buscarán seguir compitiendo y volver al Super Bowl.
Los fanáticos de New England reclamaban hace rato la llegada de un "playmaker" ofensivo y un wide receiver imponente, algo que suena lógico en el tercer año de desarrollo para Drake Maye. Con la adición de Brown, el cuerpo de receptores de los Pats toma otro color y el ex mariscal de campo de UNC tiene un socio ideal, además de un par de manos seguras y confiables en situaciones de riesgo.
El seis veces campeón del Super Bowl necesitaba un jugador con el peso de Brown, que viene de acumular marcas históricas a lo largo de su era en Philadelphia. Por ejemplo, es importante mencionar que ocupa la mejor y la segunda mejor marca histórica de la franquicia en yardas en una temporada. Además, es también el receptor con más partidos de +100 yardas para los Eagles y el segundo en yardas aéreas por juego. En cuanto a sus estadísticas totales, suma 339 atrapadas para 5.034 yardas y 32 anotaciones en 62 apariciones con la franquicia, además de un título de Super Bowl. Cualquiera que apoye a New England puede estar satisfecho con que la gerencia trabajó para abordar la necesidad de un "WR1".
Brown y los Patriots: sentido de pertenencia y jerarquía
Es de público conocimiento el cariño y el amor que AJ le tiene a los New England Patriots. En épocas donde el deporte se ha convertido mayoritariamente en un negocio, es positivo para la organización tener representantes que sientan los colores tanto como los fanáticos. Este es el caso del "número 1", que ha sido fan de New England desde su infancia.
Además, años atrás declaró públicamente que lloró cuando los Pats tomaron a N'Keal Harry por sobre él.
Algunos pueden alegar sus asuntos de disciplina dentro del vestuario. No obstante, Brown y Vrabel se conocen muy bien. El entrenador en jefe lo tuvo desde sus inicios en los Tennessee Titans, lo ayudó a desarrollarse como jugador y lo potenció hasta convertirse en una estrella de la NFL. Cuando aquella organización prescindió de sus servicios, es sabido que Vrabel no estaba de acuerdo. Pero el tiempo cura todo, y el destino los volvió a juntar en Massachusetts.
Con la llegada de Brown, el cuerpo de receptores de los Pats toma otro color. A él se le suma la llegada de Romeo Doubs y otros complementos interesantes como Mack Hollins, Kyle Williams y Demario Douglas, a la espera de la definición del futuro de Kayshon Boutte. Con este refuerzo, se puede decir que se vuelve a sumar experiencia y jerarquía a la posición, tal como hizo Stefon Diggs el año pasado en el rol que le tocó cumplir.
Lo único cierto de momento es que los Patriots estaban obligados a realizar un movimiento así para seguir en la contienda por el Vince Lombardi. En una NFL donde se prioriza el juego aéreo y la explosividad, la llegada de Brown y el brazo profundo de Maye hacen soñar a los fanáticos con otra carrera hacia el Super Bowl. Con un calendario considerablemente más difícil que el año pasado y mucho trabajo por hacer, esto recién empieza.