Calendario de New England Patriots para la temporada 2026

Los New England Patriots ya conocen el camino que deberán recorrer durante la temporada 2026/27 de la NFL. La franquicia de Foxborough afrontará un calendario exigente, con cruces ante varios candidatos de la Conferencia Americana y encuentros de alto impacto que podrían marcar el rumbo del equipo desde las primeras semanas de competencia.
La NFL confirmó además que New England tendrá una importante presencia en horario estelar durante la campaña. El equipo disputará varios encuentros en prime time, incluyendo partidos de Thursday Night Football, Sunday Night Football y Monday Night Football, una señal de que la liga mantiene a los Patriots como una de las franquicias con mayor atractivo televisivo.
El debut de la temporada será nada menos que ante los Seattle Seahawks como visitantes el 9 de septiembre. A partir de allí, los Patriots afrontarán una combinación de rivales divisionales, potencias de la AFC y duelos interconferencia que prometen emociones fuertes rumbo a los playoffs. Será un recorrido que no sólo medirá el talento del roster, sino también la madurez del proyecto en su totalidad dentro.
Rivales y análisis del calendario 2026/27 de los Patriots
El estreno frente a los Seattle Seahawks será uno de los encuentros más esperados de la Semana 1. La revancha del Super Bowl LX llega en el Kickoff y se jugará el 9 de septiembre a las 8:20 PM ET. Será una prueba inmediata para medir el nivel competitivo del equipo lejos de casa frente a una defensiva que ya supo complicar a los Patriots y una ofensiva con un siempre peligroso Jaxon Smith-Njigba, quien viene de ser el OPOY la temporada pasada.
En la Semana 2, los Patriots tendrán su primer partido en casa cuando enfrenten a los Pittsburgh Steelers el 20 de septiembre. Los de Pensilvania siempre son un rival incómodo por su intensidad defensiva y experiencia en partidos cerrados, por lo que el cruce promete ser uno de los más físicos del inicio de temporada. Será otra revancha más, pero está vez para corregir los errores cometidos el año pasado y poder hacerse del resultado.
Luego llegará el duelo frente a los Jacksonville Jaguars el 27 de septiembre. Jacksonville ha mostrado crecimiento en los últimos años y buscará consolidarse como protagonista en la AFC, algo que convierte este encuentro en un desafío importante para New England antes de entrar en octubre.
El 4 de ese mes, por la cuarta semana de acción, los Patriots tendrán su primer partido divisional. Será ante los Buffalo Bills en el nuevo Highmark Stadium. Sin duda uno de los clásicos más relevantes de la AFC Este. Los de Josh Allen se mantienen como uno de los equipos más competitivos de la conferencia y este primer choque será vital en la lucha dentro de la división. La temporada pasada terminaron 1-1 con ambos equipos ganando fuera de casa, por lo que veremos si New England puede repetir esa victoria.
El conjunto comandado por Mike Vrabel, y que tiene en Drake Maye a su máxima figura, tendrá cinco partidos en primetime. Además del partido ante Seattle en semana uno, los Pats se enfrentarán a los Chicago Bears el 22 de octubre por el Thursday Night Football, a Los Ángeles Chargers el 29 de noviembre en el Sunday Night Football, a los Minnesota Vikings el 10 de diciembre en otro Thursday Night Football, y tendrán su último partido en horario estelar el 21 de diciembre cuando enfrenten a los Kansas City Chiefs por el Monday Night Football.
El conjunto de Foxborough no tenía cinco partidos en horario estelar desde la temporada 2022/23. Para está campaña, New England vuelve a ese nivel de exposición nacional gracias al crecimiento del equipo y al impacto de Drake Maye. Los Patriots son nuevamente un atractivo para la liga.
Además de enfrentarse dos veces a cada uno de sus rivales divisionales, los dirigidos por Vrabel jugarán un partido contra cada uno de los equipos de la AFC Oeste y NFC Norte. De esos ocho rivales, cuatro llegaron a los Playoffs la temporada pasada y seis terminaron con un récord por encima del .500.
Durante está temporada, New England se enfrentará a 10 franquicias que terminaron con récord positivo la campaña 2025/2026. Sin duda el calendario representa un desafío para un equipo que buscará confirmar todo lo construido durante el 2025.
Tras el debut de temporada frente a los Seattle Seahawks, los Pats volverán a casa para enfrentar a los Pittsburgh Steelers el 20 de septiembre. Una semana más tarde continuarán su inicio de campaña ante los Jacksonville Jaguars antes de abrir el calendario divisional frente a los Buffalo Bills el 4 de octubre. Después de visitar a los Las Vegas Raiders el 11 de octubre, New England volverá al Gillette Stadium para un duelo clave de la AFC Este contra los New York Jets el 18 de octubre.
Luego del choque divisional, los Pats iniciarán una seguidilla de compromisos importantes que incluye una visita a los Chicago Bears el jueves por la noche el 22 de octubre. Posteriormente, New England visitará a los Miami Dolphins el 1 de noviembre antes de otro atractivo duelo interconferencia frente a los Green Bay Packers el 8 de noviembre en Foxborough. Uno de los partidos más destacados del año llegará el 15 de noviembre, cuando los Patriots enfrenten a los Detroit Lions en Múnich, Alemania, en uno de los encuentros internacionales para la temporada 2026, que refleja el crecimiento global de la NFL en Europa.
Tras la semana de descanso, New England volverá a la acción con un partido de Sunday Night Football frente a los Los Angeles Chargers el 29 de noviembre en el SoFi Stadium. Luego llegará un cierre de temporada exigente con el segundo enfrentamiento ante los Buffalo Bills el 6 de diciembre y otro compromiso en primetime contra los Minnesota Vikings el 10 de diciembre en Thursday Night Football. Los Patriots también enfrentarán a los Kansas City Chiefs en Monday Night Football el 21 de diciembre antes de cerrar la fase regular con partidos ante los New York Jets, Denver Broncos y Miami Dolphins (estos últimos dos con las fechas por confirmar).
Con un calendario repleto de partidos exigentes, presencia internacional y múltiples apariciones en prime time, los New England Patriots buscarán volver a ser protagonistas en la NFL durante la temporada 2026/27.