Calendario de New England Patriots para la temporada 2026

Además de enfrentarse dos veces a cada uno de sus rivales divisionales, los dirigidos por Vrabel jugarán un partido contra cada uno de los equipos de la AFC Oeste y NFC Norte. De esos ocho rivales, cuatro llegaron a los Playoffs la temporada pasada y seis terminaron con un récord por encima del .500.

Durante está temporada, New England se enfrentará a 10 franquicias que terminaron con récord positivo la campaña 2025/2026. Sin duda el calendario representa un desafío para un equipo que buscará confirmar todo lo construido durante el 2025.

Tras el debut de temporada frente a los Seattle Seahawks, los Pats volverán a casa para enfrentar a los Pittsburgh Steelers el 20 de septiembre. Una semana más tarde continuarán su inicio de campaña ante los Jacksonville Jaguars antes de abrir el calendario divisional frente a los Buffalo Bills el 4 de octubre. Después de visitar a los Las Vegas Raiders el 11 de octubre, New England volverá al Gillette Stadium para un duelo clave de la AFC Este contra los New York Jets el 18 de octubre.