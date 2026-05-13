El Draft 2026 de los New England Patriots

La evolución de los New England Patriots bajo el mando de Mike Vrabel continuó tomando forma en el NFL Draft 2026, un proceso clave para consolidar una reconstrucción que ya dejó de enfocarse exclusivamente en sobrevivir y comenzó a proyectarse hacia competir seriamente dentro de la AFC. Luego del enorme salto competitivo mostrado en 2025, con Drake Maye consolidándose como quarterback franquicia y una identidad física cada vez más clara, la organización llegó al draft con objetivos mucho más precisos: proteger mejor a su joven mariscal, fortalecer profundidad defensiva y seguir construyendo una plantilla sostenible a largo plazo.

Con nueve selecciones, New England mantuvo una filosofía clásica pero adaptada al football moderno. La prioridad pasó por reforzar posiciones premium como tackle ofensivo, edge rusher y profundidad en ambos lados del balón. Más allá de nombres propios, el enfoque fue estructural: sumar jugadores técnicamente sólidos, físicamente preparados y con perfiles compatibles con un sistema exigente. Cada selección respondió a necesidades reales del roster y a una visión integral de construcción competitiva.