El Draft 2026 de los New England Patriots

La evolución de los New England Patriots bajo el mando de Mike Vrabel continuó tomando forma en el NFL Draft 2026, un proceso clave para consolidar una reconstrucción que ya dejó de enfocarse exclusivamente en sobrevivir y comenzó a proyectarse hacia competir seriamente dentro de la AFC. Luego del enorme salto competitivo mostrado en 2025, con Drake Maye consolidándose como quarterback franquicia y una identidad física cada vez más clara, la organización llegó al draft con objetivos mucho más precisos: proteger mejor a su joven mariscal, fortalecer profundidad defensiva y seguir construyendo una plantilla sostenible a largo plazo.
Con nueve selecciones, New England mantuvo una filosofía clásica pero adaptada al football moderno. La prioridad pasó por reforzar posiciones premium como tackle ofensivo, edge rusher y profundidad en ambos lados del balón. Más allá de nombres propios, el enfoque fue estructural: sumar jugadores técnicamente sólidos, físicamente preparados y con perfiles compatibles con un sistema exigente. Cada selección respondió a necesidades reales del roster y a una visión integral de construcción competitiva.
Aunque no se caracterizó por un draft con mucho talento pero con profundidad, el resultado fue una clase pragmática con el modelo histórico de éxito de la franquicia. Desde posibles titulares inmediatos hasta apuestas de desarrollo, los Patriots salieron del Draft 2026 con una base reforzada que podría ser determinante para sostener el ascenso de la organización en los próximos años.
La clase 2026 de los Patriots: ¿Quienes son los jugadores seleccionados?
Ronda 1, Pick 28: Caleb Lomu (OT, Utah)
Una de las principales necesidades de New England ingresando al proceso de selección colegial era evidente: proteger a Drake Maye. A pesar del crecimiento ofensivo, la estabilidad de la línea seguía siendo un factor prioritario, especialmente en una AFC plagada de pass rushers elite. Por eso, seleccionar a Caleb Lomu fue la decisión lógica y estratégica.
Lomu fue uno de los tackles más pulidos técnicamente de toda la clase 2026. Su combinación de longitud, movilidad lateral, anclaje sólido y eficiencia en pass protection lo convierten en un prospecto de alto piso y techo considerable. Posee excelente uso de manos, buena recuperación frente a speed rushers y capacidad para contribuir tanto en protección como en juego terrestre. Si bien todavía necesita pulir su técnica en el pass pro, su versatilidad lo convierte en un activo valioso.
Su impacto en New England puede ser inmediato, proyectando como titular o pieza clave en la rotación de línea ofensiva. Más importante aún, ofrece estabilidad estructural a largo plazo en la protección del mariscal franquicia. New England con Will Campbell y Caleb Lomu puede haber encontrado los tackles del futuro.
Ronda 2, Pick 55: Gabe Jacas (EDGE, Illinois)
El conjunto dirigido por Mike Vrabel también necesitaba reforzar el edge rusher y tener mayor presión constante sobre los quarterbacks rivales. En la agencia libre el conjunto de Foxborough firmó al ED Dre'Mont Jones, pero la posición necesitaba más refuerzo, y Jacas responde directamente a esa necesidad.
El EDGE de Illinois destacó por su motor inagotable, explosividad inicial y habilidad para convertir velocidad en poder. Jacas combina agresividad, competitividad y versatilidad para desempeñarse en distintos frentes defensivos. Aunque aún puede expandir su repertorio técnico, posee herramientas físicas listas para la NFL.
En el esquema de Vrabel, Jacas podría asumir rápidamente un rol rotacional importante, aportando profundidad en terceros downs y potencial de desarrollo como titular futuro dentro del front seven. Sin dudas una opción más que valiosa y es por eso que los Patriots subieron en el tablero para tomarlo.
Ronda 3, Pick 95: Eli Raridon (TE, Notre Dame)
Con Hunter Henry ya con 31 años, New Engand no solo necesita darle más armas a Maye sino que también debe empezar a pensar en el futuro, y la posición de TE es una de las que necesitaba juventud.
Raridon ofrece tamaño prototípico, habilidades atléticas destacadas, buenas manos y potencial como amenaza intermedia y vertical. Es correcto como bloqueador, y aunque las lesiones no le permitieron tener consistencia, es un jugador que es útil en ambas facetas (juego aéreo y bloqueador).
En los Patriots, puede desarrollarse como una pieza multifuncional, aportando flexibilidad ofensiva en paquetes pesados, red zone y situaciones de mismatch frente a linebackers o safeties.
Ronda 5, Pick 171: Karon Prunty (CB, Wake Forest)
La profundidad secundaria sigue siendo fundamental en el modelo defensivo de New England, y Prunty representa una apuesta de desarrollo inteligente. Cornerback rápido, competitivo y con buenos instintos, Prunty mostró capacidad para generar turnovers y competir agresivamente en cobertura. Sus limitaciones físicas frente a receptores grandes pueden ser un desafío, pero su técnica y actitud compensan parte de ello.
Inicialmente, su rol podría centrarse en equipos especiales y profundidad de roster, con potencial crecimiento como pieza rotacional en la secundaria. Quizás es la selección que más sorprendió, no por la posición, sino por el jugador, que estaba proyectado UDFA.
Ronda 6, Pick 196: Dametrious Crownover (OT, Texas A&M)
Tras invertir en Caleb Lomu en primera ronda, sumar a Dametrious Crownover reforzó aún más una estrategia centrada en profundidad, competencia interna y protección sostenida en una de las posiciones más críticas del roster.
Crownover llega desde Texas A&M como un prospecto físicamente intrigante, con dimensiones NFL, brazos largos y una base poderosa que le permite competir en trenches de alto nivel. Su principal fortaleza radica en su potencial físico bruto, especialmente como run blocker y tackle de desarrollo. Sin embargo, aún necesita una evolución considerable en técnica de manos, balance lateral y consistencia en pass protection, particularmente frente a edge rushers explosivos.
Ronda 6, Pick 212: Namdi Obiazor (LB, TCU)
La selección de Namdi Obiazor responde a la idea de mantener versatilidad, energía y profundidad en el segundo nivel defensivo. Aunque la defensa de los Patriots ya cuenta con piezas establecidas, el modelo de Vrabel requiere linebackers capaces de desempeñar múltiples funciones, contribuir en equipos especiales y desarrollarse dentro de sistemas complejos.
Obiazor aporta rango atlético, agresividad downhill y capacidad para moverse sideline-to-sideline, características esenciales en los linebackers modernos. Su perfil encaja muy bien en unidades de special teams, donde podría tener impacto inmediato mientras trabaja en mejorar lectura ofensiva, procesamiento pre-snap y consistencia en coberturas. Técnicamente aún presenta áreas de crecimiento, pero sus herramientas naturales son atractivas.
Dentro de New England, Obiazor proyecta inicialmente como contribuyente en equipos especiales y profundidad de rotación, pero con un techo interesante si logra adaptarse al ritmo profesional.
Ronda 7, Pick 234: Behren Morton (QB, Texas Tech)
Behren Morton fue la selección que más llamó la atención, siendo que New England ya tiene más que cubierta la posición con Drake Maye y Tommy DeVito. Sin embargo, la elección del QB de Texas Tech responde a una visión estratégica de largo plazo: asegurar desarrollo interno, respaldo económico y potencial de crecimiento sin asumir grandes riesgos.
Morton llega con experiencia significativa en sistemas ofensivos de alto volumen aéreo, mostrando buen brazo, capacidad para atacar sectores intermedios y flashes de agresividad vertical. Su principal atractivo radica en sus herramientas físicas funcionales y experiencia como pasador productivo. Sin embargo, deberá trabajar considerablemente en consistencia bajo presión, progresiones más complejas y toma de decisiones cuando sus primeras lecturas no están disponibles. Para una selección de séptima ronda, ofrece valor preventivo y upside razonable.
Ronda 7, Pick 245: Jam Miller (RB, Alabama)
Jam Miller representa una apuesta interesante para sumar profundidad explosiva al backfield de New England. Proveniente de Alabama, llega con experiencia en entornos competitivos de alto nivel y con un perfil dinámico que combina velocidad, aceleración y buena visión en espacios reducidos.
Miller destaca por su capacidad para atacar gaps rápidamente, generar yardas en esquemas zonales y aportar frescura como corredor complementario. Posee herramientas para convertirse en pieza útil dentro de ofensivas modernas. Su habilidad atlética también podría abrirle oportunidades en equipos especiales, aumentando su valor de roster.
Ronda 7, Pick 247: Quintayvious Hutchins (EDGE, Boston College)
Hutchins fue una clásica selección de ronda final basada en upside físico y desarrollo proyectable. New England apostó por sus herramientas naturales, longitud y competitividad para fortalecer profundidad en una posición premium como EDGE.
Durante su carrera universitaria mostró flashes interesantes como pass rusher, particularmente utilizando velocidad exterior y alcance físico, aunque aún necesita pulir técnica de manos, counters y consistencia general. Es un prospecto más orientado al potencial futuro que a la producción inmediata, pero justamente ese perfil suele encajar bien en organizaciones que desarrollan talento bruto.
En retrospectiva, el Draft 2026 de los New England Patriots fue una muestra clara de planificación estratégica: proteger a Drake Maye, fortalecer profundidad defensiva y construir una base sostenible para competir a largo plazo. Sin grandes titulares explosivos, pero con enorme lógica estructural, los Patriots continúan preparándose para nuevamente pelear en la élite de la AFC.