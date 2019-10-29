5 Traditionen, die jeder Pats-Fan kennen sollte!

Titel, Siege und Rekorde – Erfolge sind ein wichtiger Baustein für die DNA eines Sportteams. Doch es braucht viel mehr als das, um ein starkes Fundament für eine Franchise zu bilden. Etwas, was den Fans ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Eine Kultur, die sie immer nur mit ihrer Lieblingsmannschaft verbinden. Und da sind Traditionen das Salz in der Suppe. Kleine Rituale, die es in der Form nur bei den New England Patriots gibt. Die ganz fest in der Identität des Teams verankert sind. Bei dessen Anblick jeder Fan sofort weiß: das sind meine Pats. Die seit Jahren nicht mehr aus dem Kosmos der Franchise wegzudenken sind. Und die somit auch einen wichtigen Anteil an dem riesigen Erfolg der letzten Jahre haben.