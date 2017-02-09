Patriots assina contratos futuros com nove jogadores

Housler, 28, é um veterano com cinco temporadas da NFL, tendo passagens pelo Arizona (2011-14), Cleveland (2015) e Chicago (2015). Ele jogou 65 jogos na NFL, sendo titular em 27, com 109 recepções para 1.166 jardas e um touchdown. Após quatro temporadas no Arizona, assinou com o Cleveland como unrestricted free agent, em 9/4/2015. Housler jogou seis jogos com o Browns antes de ser dispensado. Foi contratado pelo Chicago em 8/12/2015 e participou de quatro partidas com o Bears, de onde saiu em 3/9/2016, passando uma temporada afastado do esporte.