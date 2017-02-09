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Patriots assina contratos futuros com nove jogadores

O New England Patriots anunciou a assinatura de contratos futuros com oito jogadores do practice squad de 2016. Além disso, o time firmou um contrato futuro com o TE Rob Housler.

Feb 09, 2017 at 11:03 AM
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Mariana Paes

Colaboradora Brasileira

Artigo original do New England Patriots

O New England Patriots anunciou a assinatura de contratos futuros com oito jogadores do practice squad de 2016 e com o TE Rob Housler.

OL Chris Barker, LB Trevor Bates, OL Jamil Douglas, OL Chase Farris, RB Tyler Gaffney, DL Woodrow Hamilton, DL Darius Kilgo e WR Devin Lucien terminaram a última temporada no practice squad do New England.

Housler, 28, é um veterano com cinco temporadas da NFL, tendo passagens pelo Arizona (2011-14), Cleveland (2015) e Chicago (2015). Ele jogou 65 jogos na NFL, sendo titular em 27, com 109 recepções para 1.166 jardas e um touchdown. Após quatro temporadas no Arizona, assinou com o Cleveland como unrestricted free agent, em 9/4/2015. Housler jogou seis jogos com o Browns antes de ser dispensado. Foi contratado pelo Chicago em 8/12/2015 e participou de quatro partidas com o Bears, de onde saiu em 3/9/2016, passando uma temporada afastado do esporte.

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