Los New England Patriots consiguieron un triunfo divisional clave ante New York Jets

New England Patriots se impuso 26-19 a New York Jets este domingo en Gillette Stadium, en el primer cruce de la temporada entre ambos rivales de la AFC Este. El triunfo no fue sencillo ni cómodo. Los Patriots llegaron a estar 17 puntos arriba en el entretiempo y vieron cómo los Jets achicaron la diferencia hasta un solo posesión en el último cuarto, antes de sellar el partido con una recuperación de balón sobre el final.
El resultado deja a New England con marca de 4-2, con un invicto de 3-0 como local en Gillette Stadium y 2-0 dentro de la división, además de estirar a tres la racha de triunfos consecutivos del equipo y a cuatro la seguidilla puntual ante los Jets, que cayeron a 2-4 y 1-3 como visitantes. En la carrera por la AFC Este, el dato pesa doble. Los Patriots buscan repetir el título divisional por segunda temporada consecutiva, y necesitaban cortar cualquier chance de que Nueva York se arrime en la tabla.
Drake Maye fue otra vez la gran figura ofensiva, con tres pases de touchdown en una tarde en la que además recuperó a su receptor estrella.A.J. Brown volvió a jugar tras pasar por la lista de lesionados y terminó con tres recepciones por 27 yardas, aunque con problemas de sincronía que le costaron tres balones caídos en diez targets. Las anotaciones aéreas de los Patriots llegaron por una recepción espectacular de Romeo Doubs de 42 yardas, una atrapada de 9 yardas de DeMario Douglas y un touchdown de Hunter Henry, que además superó a Russ Francis en la marca histórica de recepciones de un tight end en la franquicia.
Las claves del partido: la reacción de los Jets y la defensa que selló el triunfo
El partido no fue un paseo para el conjunto de Vrabel. Tras ir arriba 17-3 al descanso, Nueva York recortó distancias con un touchdown de 42 yardas de Omar Cooper Jr, que se escapó de la cobertura para conectar con el mariscal titular Geno Smith, y una serie de errores propios -fumbles de TreVeyon Henderson y del propio Douglas- que le permitieron a los Jets llegar a un partido de una sola posesión en el último cuarto. Ahí apareció la defensa local. Charles Woods interceptó a Geno Smith en el cuarto período, la primera intercepción que sufrió el quarterback de los Jets en toda la temporada y, de paso, la primera captura que logró cualquier defensa rival ante Nueva York en 2026. El cierre llegó con un recupero de balón libre tras un onside kick, también a cargo de DeMario Douglas, que terminó de sellar el resultado.
El contexto previo le suma mérito al marcador. Los Jets llegaban con una de las defensas de pase más sólidas de la liga, con apenas 175 yardas aéreas concedidas por partido en promedio antes de este cruce, la cuarta marca más baja de la NFL. A eso se sumó que New England volvió a jugar con bajas sensibles en la línea ofensiva, con Carlton Davis, Channing Canada y Karon Prunty inactivos y otros titulares, como Will Campbell y el propio Henderson, jugando arrastrando molestias físicas.
Más allá del resultado ajustado, la foto general sigue siendo favorable para New England. Maye viene sosteniendo un gran nivel en las últimas semanas, incluyendo una actuación de cinco touchdowns (cuatro de pase y uno corriendo) ante los Raiders en la semana anterior, que lo había dejado como uno de los candidatos al Jugador Ofensivo de la Semana en la AFC, honor que finalmente se llevó Jaylen Warren, de los Steelers. El próximo cruce entre Patriots y Jets está pactado para el 27 de diciembre, ya en la recta final de la temporada regular. Mientras tanto, con el envión de la victoria, el jueves vs Bears, un partido clave.