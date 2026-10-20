Los New England Patriots consiguieron un triunfo divisional clave ante New York Jets

El partido no fue un paseo para el conjunto de Vrabel. Tras ir arriba 17-3 al descanso, Nueva York recortó distancias con un touchdown de 42 yardas de Omar Cooper Jr, que se escapó de la cobertura para conectar con el mariscal titular Geno Smith, y una serie de errores propios -fumbles de TreVeyon Henderson y del propio Douglas- que le permitieron a los Jets llegar a un partido de una sola posesión en el último cuarto. Ahí apareció la defensa local. Charles Woods interceptó a Geno Smith en el cuarto período, la primera intercepción que sufrió el quarterback de los Jets en toda la temporada y, de paso, la primera captura que logró cualquier defensa rival ante Nueva York en 2026. El cierre llegó con un recupero de balón libre tras un onside kick, también a cargo de DeMario Douglas, que terminó de sellar el resultado.