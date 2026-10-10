¿Pueden mantener el impulso? Previa Patriots vs. Raiders

Presionar a Cousins

Cousins que parecía llegar a Las Vegas con el cartel de temporero, pero se está estableciendo como una opción de cara intentar llegar a post temporada. Todo ello gracias a la gran inversión que han realizado en su línea ofensiva, que está permitiendo que su veterano QB pueda disponer del tiempo necesario para poder ejecutar sin necesidad de tener una movilidad extra. Por ello va a ser fundamental que la defensa sea capaz de generar presión al QB, en concreto necesitamos que Jacas sea esa bestia capaz de atravesar a una mole humana como Dawkins y que le están posicionando para entrar en las quinielas de cara a los premios de rookie defensivo del año.

Frenar a la carrera y los TE

Los Raiders son de esos equipos que necesitan establecer el juego de carrera para poder empezar a abrir juego a sus receptores. Para ello cuentan con una de las grandes promesas de la liga desde el backfield, Ashton Jeanty, que, aunque tuvo un primer año muy decepcionante parece que este año empieza a dar alguna muestra de lo que de alguien como él se esperaba. Esta mejora sin duda viene gracias a una línea ofensiva que está sabiendo abrirle los huecos que necesita.

Pero la principal amenaza de estos Raiders viene por el aire mediante su TE estrella, Brock Bowers. Un TE que, pese a que está viéndose algo mermado por continuos problemas físicos, cuando está al 100% es capaz de generar avances sostenidos para esta ofensiva.

Pero uno de los grandes puntos a favor de estos nuevos Raiders de Kubiak es que ha descubierto un compañero ideal para Bowers, Michael Mayer, que está consiguiendo establecerse como una segunda amenaza y cubriendo las carencias que Bowers tiene a la hora de poner bloqueos. Ambos suponen una amenaza a nuestra defensiva que como sabéis suele sufrir para parar a receptores grandes.

Ataques largos y sin errores

La ofensiva de Raiders, debido a la veteranía de Cousins, es de esas ofensivas que saben manejar a la perfección el tempo de los partidos. Imponen un ritmo machacón muy efectivo que les permite poder mantenerse siempre enganchados al partido. Por lo que necesitamos que nuestra ofensiva se mueva de forma tranquila y limitando al mínimo los posibles errores a los que nos puede llevar la gran presión que Maxx Crosby va a generar sobre Drake Maye. Porque remontar puntos a estos Raiders es algo complicado.