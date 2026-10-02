Previa de un BOMBAZO divisional: Patriots vs. Bills

Controlar la carrera y el reloj

Algo fundamental para que este equipo funcione es poder dotar a nuestro QB de un entorno favorable que le permita poder desarrollar su juego con tranquilidad y sin necesidad de arriesgar más de la cuenta. Para ello resulta fundamental que nuestro juego de carrera sea capaz de establecerse y que esto nos permita poder quemar reloj.

Pero hay una máxima en este deporte, para conseguir la victoria tu ataque tiene que ser tan bueno como tu defensa le obligue a ser. Esto no quiere decir ni más ni menos que en esta ocasión nuestra defensa debe ser capaz de controlar el juego de carrera de Buffalo para que no sean capaces de avanzar el balón y poner puntos en el marcador.

Este juego de carrera se basa en balones a Cook y escapadas de Josh Allen. Por lo que va a resultar fundamental poder forzar a que se realicen pases en los downs tardíos. Buffalo no cuenta con un gran cuerpo de receptores por lo que si nuestra secundaria es capaz de evitar que completen esos pases en terceros downs seremos capaces de luchar el partido con garantias.