Ilusión renovada en New England: Los Patriots tienen todo listo para empezar la temporada 2026 de la NFL

Los New England Patriots han definido oficialmente su plantilla inicial de 53 jugadores para encarar la temporada 2026 de la NFL. Bajo las órdenes del head coach Mike Vrabel, los subcampeones del Super Bowl buscarán repetir la excelente campaña del año pasado. Con algunas bajas y otras caras nuevas, los Pats ya tienen su nómina para buscar el séptimo Vince Lombardi de la historia.
La franquicia se movió de forma agresiva a la hora de buscar refuerzos estrella, especialmente para el QB Drake Maye. Tras un mercado agresivo y decisiones contundentes en el día de recortes masivos, la ofensiva patriota parece considerablemente mejor que en 2025. No obstante, la profundidad defensiva genera algunas dudas, especialmente en el puesto de EDGE Rusher. Analicemos línea por línea la situación del roster de los Patriots de cara a una nueva ilusión en la NFL.
Una renovación aérea para Drake Maye
En el puesto de mariscal de campo todo parece claro. Drake Maye entra a la temporada consolidado como la cara indiscutible de la franquicia. Estará respaldado por el experimentado Tommy DeVito y el seleccionado de séptima ronda Behren Morton, quien vio varios minutos durante la pretemporada. Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson son los dos corredores principales, mientras que Corey Kiner será el tercer RB3. El ex Arizona llegó a último momento a los Pats debido a un trade que la franquicia ejecutó. El versátil fullback Reggie Gilliam completa el "backfield".
Lo más destacado en el ataque Patriota será el juego aéreo. Tras la salida de Kayshon Boutte a los Houston Texans, la llegada del estelar A.J. Brown y el confiable Romeo Doubs transformaron el panorama de New England. Demario Douglas, Mack Hollins, Kyle Williams y Efton Chism III completan un WR room que parece el mejor en años.
Titulares de confianza en la línea ofensiva, rotación en duda
Los titulares proyectados para cuidar a Drake Maye son Will Campbell, el recién llegado Alijah Vera-Tucker, el confiable Mike Onwenu, el veterano Morgan Moses y el centro Jared Wilson. La rotación carece de nombres importantes, por lo que Vrabel decidió hacer algunos movimientos previo a la publicación del roster. Los Patriots trajeron al tackle Walter Rouse desde Minnesota para aportar un poco de rotación a la unidad. Sin dudas, la línea ofensiva debe mejorar tras la mala actuación en la pasada postemporada.
La defensa: secundaria cubierta y el dilema del pass rush
El ADN Vrabel en defensiva es claro: presión asfixiante y juego físico. En base a esa premisa, los Patriots tienen a Christian Barmore y Milton Williams que regresan para ser las anclas absolutas del centro de la trinchera. Junto a ellos estarán Cory Durden, Joshua Farmer y Leonard Taylor III.
No obstante, la mayor preocupación del equipo radica en los EDGE/linebackers. El veterano Harold Landry III estará fuera al menos los primeros cuatro partidos en la lista PUP y eso significa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El pass rush exterior dependerá de una rotación sin figuras probadas como Dre'Mont Jones, Elijah Ponder y el novato de segunda ronda Gabe Jacas, quien no destacó en la pretemporada. Al menos Vrabel puede decir que el segundo nivel interno luce más sólido con Robert Spillane y Christian Elliss como titulares obligados.
Dicho eso, la secundaria luce muy bien. El esquinero estrella Christian González (quien busca un contrato histórico en la franquicia) comandará la cobertura aérea escoltado por el veterano Carlton Davis III y el polifuncional Marcus Jones. Una sorpresa de esta lista fue la inclusión del joven Channing Canada. En la zona profunda de safeties, la veteranía de Kevin Byard (experto en intercepciones) y Craig Woodson blindarán el fondo.
Altas y bajas en los equipos especiales
Andy Borregales arrancará el 2026 como el kicker titular. Bryce Baringer, punter del equipo, fue colorado en la lista de injured reserve (IR), lo que indica que estará cuatro juegos fuera al menos. Matt Haack sería el titular, con el veterano Mitch Wishnowsky mirando desde cerca en el escuadrón de prácticas. Por último, el capitán Brenden Schooler empezará la temporada en la lista/reserva NFI (lesión no relacionada al football) y será otro que esté fuera por al menos cuatro partidos.
En conclusión, los Patriots lucen como un serio contendiente en la AFC. Con un calendario considerablemente más complejo que en 2026, será fundamental probarse y demostrar ante equipos de mayor calibre si se quiere volver a instancias definitivas. Las dudas pasan por el EDGE y el pass rush, un aspecto clave en el juego de los Pats. ¿Podrán superar dicho obstáculo y volver a competir por el Lombardi? Todo está por verse y el camino arranca este 9 de septiembre en Seattle.