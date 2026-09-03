Ilusión renovada en New England: Los Patriots tienen todo listo para empezar la temporada 2026 de la NFL

La defensa: secundaria cubierta y el dilema del pass rush

El ADN Vrabel en defensiva es claro: presión asfixiante y juego físico. En base a esa premisa, los Patriots tienen a Christian Barmore y Milton Williams que regresan para ser las anclas absolutas del centro de la trinchera. Junto a ellos estarán Cory Durden, Joshua Farmer y Leonard Taylor III.

No obstante, la mayor preocupación del equipo radica en los EDGE/linebackers. El veterano Harold Landry III estará fuera al menos los primeros cuatro partidos en la lista PUP y eso significa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El pass rush exterior dependerá de una rotación sin figuras probadas como Dre'Mont Jones, Elijah Ponder y el novato de segunda ronda Gabe Jacas, quien no destacó en la pretemporada. Al menos Vrabel puede decir que el segundo nivel interno luce más sólido con Robert Spillane y Christian Elliss como titulares obligados.