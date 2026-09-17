Enfrentamiento histórico en el partido inaugural en casa: Previa Patriots vs. Steelers

Bienvenidos a la semana de las sobrerreacciones donde muchos de vosotros ya estaréis armados con antorchas tras un primer partido donde no salieron las cosas. Pues calma porque ya estamos aquí de nuevo para intentar daros un punto de vista diferente de cara al próximo encuentro que os haga ver el partido con la misma ilusión que os enfrentasteis al primero. Estas son las claves del próximo partido.
PACIENCIA
Seguramente el pasado jueves fuisteis a la oficina con cara de pocos amigos y pensando que habías sido engañado. Pues solo necesitas hacer un poco de memoria y recordar el primer partido del año pasado, donde, pese a que las expectativas no eran tan altas, nos llevamos un jarro de agua fría contra un rival que acabaría siendo el numero 1 de este draft.
Pese a que la noticia de perder a AJ Brown es un golpe a nuestra moral, hay que tener en cuenta que jugamos contra una de las mejores defensas de la liga, un equipo que nos tiene tomada la medida y en un estadio donde el ruido y la presión son Guinness World Record.
Así que tengamos paciencia porque aún nos falta rodaje de cara a evaluar el nivel real del equipo. Yo no se vosotros, pero yo aún confío en este grupo.
La OL mejora, pero necesitamos más
Uno de los brotes verdes del anterior partido fue que la línea lució muchísimo mejor que en el final de la pasada temporada, pero a la que le queda trabajo que hacer.
Will Campbell ha demostrado que el trabajo realizado durante el verano y el dejar atrás las molestias físicas le ha permitido rendir a buen nivel e incluso se puede que el sack que permitió viene más por un error de comunicación que por que le superaran. Moses y Onwenu son un muro infranqueable en la derecha. Wilson estuvo correcto, sin recibir pañuelos, y aguantando la presión, pero su trabajo se vio un poco opacado por Vera Tucker que sin duda fue el jugador de la línea que más sufrió durante el encuentro y que en ocasiones puso en apuros tanto a Campbell como a Wilson.
Aunque en general el rendimiento de la línea fue aceptable, sufrió demasiado al final del partido y sobre todo no fue capaz de abrir huecos que favorecieran la carrera. El 80% de las yardas conseguidas por Rhamondre se producen tras entrar en contacto con la defensa rival.
Toca reordenar el ataque aéreo
Perder a AJ Brown durante 4-6 semanas nos lleva a tener que aprender a vivir sin él. Esto obliga a que el resto de los receptores tengan que dar un paso adelante y sobre todo un Romeo Doubs, que haciendo honor a su apellido, nos dejó a todos con grandes dudas sobre su capacidad para atrapar balones por ese drop grosero cometido cuando nos jugábamos gran parte del partido. Con la baja de AJ esperamos mayor implicación de Williams y quien sabe si Efton Chism, el favorito de la afición puede tener una oportunidad de hacerse hueco.
De nuevo la defensa como bandera
Pese a haber estado todo el verano preocupado por el grupo de LB del equipo, vimos que esta unidad ha cumplido con sus obligaciones pese a la falta de Landry. Nos llevamos una grata sorpresa al ver el rendimiento de Jacas, al que seguramente estar al lado de Spillane le hará dar un salto enorme en su juego.
La secundaria sigue con la efectividad habitual, donde Gonzo fue capaz de demostrar el por que de su nuevo contrato y que quizás al único que podemos pedirle un poco más es a Byard.
En el frente tenemos que recuperar el escudo anti-carrera, que conseguimos establecer el pasado y que sin duda en este partido será fundamental para poner en manos de Aaron Rodgers el partido y no permitirle poder avanzar con la fuerza de su carrera.
No hay margen para errores
Si algo caracteriza a los Steelers año tras año es su disciplina y pragmatismo. En su ADN está marcado a fuego que la mejor forma de ganar es no arriesgar y controlar los errores de forma que el partido esté lo más cerrado posible. Y esto es algo que no ha cambiado con la llegada de Mike McCarthy.
Son una gran defensa que te presiona durante todo el partido con Watts y Highsmith y que controlan la zona media con sus jugadores jóvenes. Wilson y un Porter Jr, que sigue sin contrato, aportan a este equipo el físico necesario en las zonas del medio y atrás que hacen que sea muy complicado poder atacar a este equipo.
En ataque puede parecer que es un equipo que ya dejó atrás hace tiempo su mejor momento, pero precisamente eso es lo que les hace realmente peligrosos. Cuentan con el siempre polémico Aaron Rodgers, que además de contar con DK Metcalf, este año además le han incorporado a Michael Pittman, el receptor de Colts, que sin haber explotado nunca de forma espectacular, siempre muestra unos números correctos.
Especial atención al TE Pat Freiermuth, quien, junto con Metcalf, van a poner a prueba a nuestra defensa contra receptores grandes, contra los que sufríamos bastante la pasada temporada.
En definitiva, nos enfrentamos ante un rival en casa que a priori es algo inferior a nosotros pero que sigue manteniendo ese carácter competitivo que caracteriza al equipo acerero. GO PATS!!