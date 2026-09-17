Enfrentamiento histórico en el partido inaugural en casa: Previa Patriots vs. Steelers

No hay margen para errores

Si algo caracteriza a los Steelers año tras año es su disciplina y pragmatismo. En su ADN está marcado a fuego que la mejor forma de ganar es no arriesgar y controlar los errores de forma que el partido esté lo más cerrado posible. Y esto es algo que no ha cambiado con la llegada de Mike McCarthy.

Son una gran defensa que te presiona durante todo el partido con Watts y Highsmith y que controlan la zona media con sus jugadores jóvenes. Wilson y un Porter Jr, que sigue sin contrato, aportan a este equipo el físico necesario en las zonas del medio y atrás que hacen que sea muy complicado poder atacar a este equipo.

En ataque puede parecer que es un equipo que ya dejó atrás hace tiempo su mejor momento, pero precisamente eso es lo que les hace realmente peligrosos. Cuentan con el siempre polémico Aaron Rodgers, que además de contar con DK Metcalf, este año además le han incorporado a Michael Pittman, el receptor de Colts, que sin haber explotado nunca de forma espectacular, siempre muestra unos números correctos.

Especial atención al TE Pat Freiermuth, quien, junto con Metcalf, van a poner a prueba a nuestra defensa contra receptores grandes, contra los que sufríamos bastante la pasada temporada.