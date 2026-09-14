Los New England Patriots cayeron ante los Seahawks en el kickoff y no hubo "revancha" del Super Bowl LX

Sin embargo, todo cambió en el último período. Jaxon Smith-Njigba sacó a relucir su calidad y rompió una noche silenciosa con una recepción de 45 yardas en cuarto down (4ta&1), tras una intercepción de Nehemiah Pritchett (previo drop de Romeo Doubs que obligó a Drake Maye a forzar un pase profundo) que le había regalado a Seattle una posesión de lujo.

Esa jugada puso el empate 10-10 y encendió la remontada. Esa jugada terminó por romper el partido. Julian Love interceptó a Maye, dándole a Seattle el terreno necesario para que Jason Myers convirtiera el gol de campo que puso arriba a los Seahawks por 13-10, a falta de 5:50 para el final. New England todavía tuvo una última chance en el minuto final, llegando hasta la yarda 16 rival, pero Josh Jobe selló el partido con una intercepción en la zona de anotación.

En el balance final, Maye cerró con tres intercepciones, la peor marca de su corta carrera como profesional, incluyendo un 0 de 4 en pases de más de 20 yardas. Una estadística que resume bastante bien la noche de los Patriots: buenas señales durante buena parte del partido, pero los mismos fantasmas de siempre reapareciendo justo cuando más dolían, frente al mismo rival que ya los había dejado sin nada que festejar en la definición de la temporada pasada.