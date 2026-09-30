 Skip to main content
Advertising

Official website of the New England Patriots

Los Patriots cayeron ante los Jaguars y no encuentran el rumbo

Sep 30, 2026 at 12:14 PM
Author Image
Patriots Español

Por Santiago Lado: Patriots LATAM

JJ-092726_Ehle03650
Lexi Ehle / New England Patriots

Los New England Patriots se volvieron de Jacksonville este domingo con una derrota durísima contra Trevor Lawrence y sus Jaguars por 35-6, lo que pone a los dirigidos por Mike Vrabel con récord de 1-2 al cabo de tres semanas de acción en la NFL.

El duelo en la Florida fue una conjunción de malas decisiones, pobres ejecuciones y un bajo nivel de football por parte de ambos lados del balón, tanto en defensiva como ofensiva. Si hay que destacar a alguien es Christian Gonzalez, quien sigue siendo una fija en el sistema defensivo de Zak Kuhr, pero que no puede cumplir todo por todos.

¿Qué sucede con Drake Maye?
El mariscal de campo de los Patriots tuvo ayer el peor partido en su carrera al mando de la ofensiva. Para empezar, el primer cuarto llegó a su mitad con un fumble de sus manos al momento de intentar lanzar un pase, lo cual provocó que los locales tomen el balón. Acto seguido, Jacksonville anotó y capitalizó el turnover de Maye. Pese a la intercepción de Marcus Jones posteriormente, las cosas no salían para los de Vrabel.

Para cerrar la primera mitad, con el marcador 14-3 abajo y los Patriots en zona roja, Maye intentó conectar con Chism, pero se encontró con Travis Hunter. Fue una intercepción dolorosa que golpeó tanto a New England como a Maye. En el tercer período y luego de otra anotación de los Jaguars, Maye tuvo su tercer turnover del día luego de intentar conectar con Williams, que nunca vio el balón ni la ruta.

Drake fue sentado los últimos minutos del partido y Tommy DeVitto entró para cerrar lo que fue un golpe durísimo para el equipo. Maye acumula 585 yardas, un touchdown y seis intercepciones en tres partidos jugados. Se lo nota nervioso y con una toma de decisiones apuradas, cosas que no se le han visto en la temporada pasada.

El futuro de los New England Patriots
New England viajará a Buffalo la semana entrante para visitar a Josh Allen y compañía, quienes vienen de ganarle a los Chargers en un partido cerrado, con récord de 3-0 y siendo líderes de la división. Será una prueba de fuego para los dirigidos por Vrabel con la esperanza de dar vuelta la página y encontrar su mejor juego ante un rival que viene siendo el rival a vencer durante los últimos años de competencia.

Related Content

news

Enfrentamiento histórico en el partido inaugural en casa: Previa Patriots vs. Steelers

Los Patriots se enfrentan a un viejo rival, los Pittsburgh Steelers, en el primer partido de la temporada en el Estadio Gillette.

news

Los New England Patriots cayeron ante los Seahawks en el kickoff y no hubo "revancha" del Super Bowl LX

Los Patriots cayeron 13-10 en los últimos segundos ante los Seattle Seahawks.

news

Ilusión renovada en New England: Los Patriots tienen todo listo para empezar la temporada 2026 de la NFL

Los Patriots comienzan su campaña para dar continuidad a una temporada que los llevó al Super Bowl.

news

AJ Brown a los Patriots: el cambio que necesitaba New England para seguir compitiendo

Los Patriots agregan una pieza clave a la ofensiva al adquirir al receptor abierto A.J. Brown mediante un intercambio con los Eagles.

news

Calendario de New England Patriots para la temporada 2026

Analizamos los duelos más importantes del calendario 2026 de los New England Patriots.

news

El Draft 2026 de los New England Patriots

¡Los nuevos Patriots de la clase del Draft 2026 han llegado a Foxborough!

news

Fin del sueño: los Patriots cayeron ante los Seahawks en el Super Bowl LX

La increíble temporada de los Patriots llega a su fin con una derrota 29-13 contra los Seahawks.

news

Previa de SUPER BOWL LX: Patriots vs. Seahawks

¡Los Patriots se enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl LX este domingo!

news

LOS PATRIOTS VENCIERON A LOS BRONCOS Y JUGARÁN EL SUPER BOWL LX

¡Los Patriots derrotaron a los Broncos por 10-7 en el Campeonato de la AFC y se dirigen al Super Bowl!

news

¡Todo sobre el Campeonato de la AFC: Patriots vs. Broncos!

Los Patriots viajan a Denver para jugar en la semifinal contra los Broncos.

news

Los New England Patriots vencieron a los Houston Texans y alcanzaron la final de la Conferencia Americana

Los Patriots derrotaron a los Texans 28-16 con una actuación defensiva magistral.

Advertising