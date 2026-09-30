Los Patriots cayeron ante los Jaguars y no encuentran el rumbo

El futuro de los New England Patriots

New England viajará a Buffalo la semana entrante para visitar a Josh Allen y compañía, quienes vienen de ganarle a los Chargers en un partido cerrado, con récord de 3-0 y siendo líderes de la división. Será una prueba de fuego para los dirigidos por Vrabel con la esperanza de dar vuelta la página y encontrar su mejor juego ante un rival que viene siendo el rival a vencer durante los últimos años de competencia.