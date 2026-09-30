Los Patriots cayeron ante los Jaguars y no encuentran el rumbo

Los New England Patriots se volvieron de Jacksonville este domingo con una derrota durísima contra Trevor Lawrence y sus Jaguars por 35-6, lo que pone a los dirigidos por Mike Vrabel con récord de 1-2 al cabo de tres semanas de acción en la NFL.
El duelo en la Florida fue una conjunción de malas decisiones, pobres ejecuciones y un bajo nivel de football por parte de ambos lados del balón, tanto en defensiva como ofensiva. Si hay que destacar a alguien es Christian Gonzalez, quien sigue siendo una fija en el sistema defensivo de Zak Kuhr, pero que no puede cumplir todo por todos.
¿Qué sucede con Drake Maye?
El mariscal de campo de los Patriots tuvo ayer el peor partido en su carrera al mando de la ofensiva. Para empezar, el primer cuarto llegó a su mitad con un fumble de sus manos al momento de intentar lanzar un pase, lo cual provocó que los locales tomen el balón. Acto seguido, Jacksonville anotó y capitalizó el turnover de Maye. Pese a la intercepción de Marcus Jones posteriormente, las cosas no salían para los de Vrabel.
Para cerrar la primera mitad, con el marcador 14-3 abajo y los Patriots en zona roja, Maye intentó conectar con Chism, pero se encontró con Travis Hunter. Fue una intercepción dolorosa que golpeó tanto a New England como a Maye. En el tercer período y luego de otra anotación de los Jaguars, Maye tuvo su tercer turnover del día luego de intentar conectar con Williams, que nunca vio el balón ni la ruta.
Drake fue sentado los últimos minutos del partido y Tommy DeVitto entró para cerrar lo que fue un golpe durísimo para el equipo. Maye acumula 585 yardas, un touchdown y seis intercepciones en tres partidos jugados. Se lo nota nervioso y con una toma de decisiones apuradas, cosas que no se le han visto en la temporada pasada.
El futuro de los New England Patriots
New England viajará a Buffalo la semana entrante para visitar a Josh Allen y compañía, quienes vienen de ganarle a los Chargers en un partido cerrado, con récord de 3-0 y siendo líderes de la división. Será una prueba de fuego para los dirigidos por Vrabel con la esperanza de dar vuelta la página y encontrar su mejor juego ante un rival que viene siendo el rival a vencer durante los últimos años de competencia.