LOS NEW ENGLAND PATRIOTS DERROTARON A LOS BUFFALO BILLS EN UN JUEGAZO DIVISIONAL

Desde antes del juego se percibía que los Patriots necesitarían un día casi perfecto para imponerse de visita a unos Bills que llegaban con marca de 3–0 y prácticamente todo a favor. En ese contexto, fue clave comenzar pegando primero con la anotación de Romeo Doubs. La defensiva, por su parte, limitó a los Bills a 0 puntos durante el primer período. El segundo cuarto fue una montaña rusa de emociones. Temprano en el mismo, Buffalo empató el juego. Luego los Patriots retomaron la ventaja gracias a un TD de Rhamondre Stevenson y es allí donde se desató un final de cuarto caracterizado por la indisciplina de ambos equipos. Los locales volvieron a empatar el juego, y luego ambos equipos entregaron el balón mediante fumbles. Al final, Tyler Bass le dio a los de Josh Allen su primera ventaja del juego. Durante el tercer cuarto se vio un New England dominando el tempo del partido. De hecho, la ofensiva comandada por Drake Maye retomó la ventaja gracias a un pase de TD nuevamente con destino a Doubs.