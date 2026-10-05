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LOS NEW ENGLAND PATRIOTS DERROTARON A LOS BUFFALO BILLS EN UN JUEGAZO DIVISIONAL

Oct 05, 2026 at 04:04 PM
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Patriots Español

Por Agustín Czapos: Patriots LATAM

Efton Chism III scores the game winning touchdown, making a one handed 23 yard catch on a pass from Drake Maye with 1:50 to go in the fourth quarter in the Patriots 29-26 win over the Buffalo Bills.
Eric J. Adler/New England Patriots

Los New England Patriots vencieron a los Buffalo Bills en el nuevo Highmark Stadium por un marcador de 29 a 26. El duelo, jugado en la Semana 4 de la temporada regular de la NFL, fue una actuación conjunta de excelencia que llevó a los dirigidos por Mike Vrabel nuevamente al camino de la victoria.

El partido se dio en un marco de gran intensidad típica de un juego divisional y con el condimento extra de que fue la primera vez que Patriots y Bills se vieron las caras en el nuevo estadio de estos últimos. Además, era un choque que podía complicar mucho la temporada desde temprano en caso de un resultado adverso.

El conjunto de New England también se enfrentaba a una situación complicada por bajas importantes como la de Christian Gonzalez y Christian Barmore, que se sumaban a la de A.J. Brown, de baja desde la Semana 1. Todo esto le da un valor extra al triunfazo de este domingo.

UNA VICTORIA DE EQUIPO

Desde antes del juego se percibía que los Patriots necesitarían un día casi perfecto para imponerse de visita a unos Bills que llegaban con marca de 3–0 y prácticamente todo a favor. En ese contexto, fue clave comenzar pegando primero con la anotación de Romeo Doubs. La defensiva, por su parte, limitó a los Bills a 0 puntos durante el primer período. El segundo cuarto fue una montaña rusa de emociones. Temprano en el mismo, Buffalo empató el juego. Luego los Patriots retomaron la ventaja gracias a un TD de Rhamondre Stevenson y es allí donde se desató un final de cuarto caracterizado por la indisciplina de ambos equipos. Los locales volvieron a empatar el juego, y luego ambos equipos entregaron el balón mediante fumbles. Al final, Tyler Bass le dio a los de Josh Allen su primera ventaja del juego. Durante el tercer cuarto se vio un New England dominando el tempo del partido. De hecho, la ofensiva comandada por Drake Maye retomó la ventaja gracias a un pase de TD nuevamente con destino a Doubs.

En el último período, los Bills se acercaron en el marcador con un gol de campo y luego dieron vuelta el partido con un gran pase de Allen a Keon Coleman. La balanza parecía inclinarse para los locales ya que los Patriots no habían aprovechado las chances de liquidar el partido y se encontraban en los últimos cuatro minutos del juego en desventaja y con momentum en contra. Sin embargo, un drive tan clutch como sólido de la ofensiva culminó con una atrapada a una mano de época en la zona de anotación de Efton Chism para retomar la ventaja a dos minutos del final. Los Bills se vieron obligados a apurarse para conseguir el empate y, en una jugada donde la presión de la DL dio frutos, Allen fue interceptado por Craig Woodson. Los Patriots liquidaron el encuentro con un primer down de Hunter Henry, lo que les permitió terminar con rodilla al suelo.

El equipo de Mike Vrabel tuvo aportes de todas sus líneas y así fue como se ganó un partido clave de visita para sus aspiraciones en la división y para disipar alguna duda generada en el inicio de la campaña. El próximo desafío son los Las Vegas Raiders, el domingo que viene en casa y con un subidón anímico muy importante con el objetivo de retomar la senda de la victoria.

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