Tropezón en la "ciudad del viento": Los Patriots cayeron ante los Bears

Los Patriots y un partido complejo en Chicago

El primer cuarto comenzó con los Bears poniéndose en ventaja por dos posesiones hasta que Drake Maye, al inicio del segundo período, anotó el primer touchdown de la noche para New England por la vía terrestre y puso las cosas 10 a 7 a favor del local. Cuando los Pats parecían acercarse y poder empezar a dar vuelta el marcador, Maye fue interceptado en zona roja.

Antes de finalizar la primera mitad y con los Patriots abajo 20 a 7, nuestro mariscal de campo conectó insólitamente con Rhamondre Stevenson. Con tres segundos por jugar y a 48 yardas de la zona de anotación, "Mondre" se escapó y ayudado de una serie de bloqueos llevó la pelota a las diagonales. De esta manera, los seis veces campeones del Super Bowl se fueron al halftime con una inyección anímica muy importante.