Los Patriots aplastaron a los Raiders en Foxborough y ratificaron su mejora en la temporada de la NFL

El tercer cuarto inició ya sin Campbell ni Henderson, quienes salieron en el segundo período. No obstante, en menos de dos minutos, Maye cocinó otro envío quirúrgico a Kyle Williams, que se escapó y puso la acción 28 a 7. Si bien los Raiders respondieron con un gol de campo, la presión de la DL local fue mucho para Kirk Cousins en todo el partido. De nuevo New England pegó por tierra, esta vez de la mano de Maye.

Con el partido 35 a 10 en el último cuarto, todo fue fiesta. El reloj empezó a correr y la visita volvió a descontar, pero Borregales también hacía lo suyo con un gol de campo y la ventaja era de 38 a 17. El broche de oro vino, nuevamente, para Douglas. Nuestro QB lo encontró abierto y tras una recepción fácil puso el 45-17 final. De esta manera, New England cerró un triunfazo e impuso condiciones para lo que viene. Con los Jets en el horizonte, los Patriots esperan seguir por la senda de la victoria.