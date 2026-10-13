Los Patriots aplastaron a los Raiders en Foxborough y ratificaron su mejora en la temporada de la NFL

Los New England Patriots derrotaron categóricamente a Las Vegas Raiders por 45-17 en Foxborough. De esta manera, los dirigidos por Mike Vrabel dieron otra muestra de carácter importante y mejoraron su récord a 3-2. La figura del encuentro fue un imparable Drake Maye, quien lanzó para cuatro TDs, 374 yardas por aire, TD por tierra y 25 yardas terrestres.
New England impuso condiciones de juego desde el primer drive ofensivo y esa fue la tónica durante los cuatro cuartos. Con varias ausencias de peso y otros caídos durante el partido, los Patriots volvieron a encontrar la manera de ganar. Dentro de la alegría por el resultado, el equipo debe esperar por la evolución de Will Campbell y TreVeyon Henderson. Dos piezas clave que salieron afectadas por lesiones.
De esta manera, los seis veces campeones tienen marca ganadora y a los New York Jets (2-3) en el horizonte. El Gillette Stadium vibró con los throwback rojos y el equipo volvió a responder tras un inicio complejo en la temporada. Será fundamental que Maye mantenga ese nivel de calibre MVP que la liga supo conocer en 2025. Para ello, los Pats deben seguir por este camino.
Los Patriots y un triunfo categórico en todas las facetas del juego
Los Pats iniciaron defendiendo el primer drive y casi en un abrir y cerrar de ojos, Maye encontró a Demario Douglas. Tras ese bombazo de 35 yardas a la endzone, nunca perdió el control del juego. Los Raiders respondieron rápido de la mano de Brock Bowers y empataron las acciones, pero tras otra buena serie, Rhamondre Stevenson puso la pelota en la zona de anotación. Terminando el segundo cuarto, apareció Hunter Henry con otro TD y los Patriots se fueron 21 a 7 arriba al descanso.
El tercer cuarto inició ya sin Campbell ni Henderson, quienes salieron en el segundo período. No obstante, en menos de dos minutos, Maye cocinó otro envío quirúrgico a Kyle Williams, que se escapó y puso la acción 28 a 7. Si bien los Raiders respondieron con un gol de campo, la presión de la DL local fue mucho para Kirk Cousins en todo el partido. De nuevo New England pegó por tierra, esta vez de la mano de Maye.
Con el partido 35 a 10 en el último cuarto, todo fue fiesta. El reloj empezó a correr y la visita volvió a descontar, pero Borregales también hacía lo suyo con un gol de campo y la ventaja era de 38 a 17. El broche de oro vino, nuevamente, para Douglas. Nuestro QB lo encontró abierto y tras una recepción fácil puso el 45-17 final. De esta manera, New England cerró un triunfazo e impuso condiciones para lo que viene. Con los Jets en el horizonte, los Patriots esperan seguir por la senda de la victoria.