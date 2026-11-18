New England Patriots se despidió de Alemania con una derrota 35-10 ante Detroit Lions en el Allianz Arena de Múnich, por la Semana 10 de la NFL, y con algo mucho más grave que el marcador: la lesión de su quarterback, Drake Maye, que se retiró en el primer cuarto, no volvió y, según los últimos reportes, podría estar fuera por un largo período. El equipo de Mike Vrabel regresa a Estados Unidos con un récord de 5-5, una ofensiva desarmada y una semana de descanso por delante que, esta vez, cae más que bien.
La caída se suma a otra paliza reciente, el 45-27 ante los Packers de la semana anterior, y deja a Nueva Inglaterra con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, después de haber llegado a 4-2 tras vencer a los Jets en la Semana 6. Del otro lado, los Lions subieron a 7-2 en una jornada que además dejó un récord de asistencia para un partido de la NFL en Múnich, con 70.225 espectadores.
Los números de la jornada resumen el desequilibrio: Detroit sumó 493 yardas, con Jared Goff pasando para 303 yardas y tres touchdowns, Jahmyr Gibbs acumulando 252 yardas totales (153 por tierra y 99 por aire, con dos touchdowns) y Amon-Ra St. Brown, de ascendencia alemana por parte de su madre, sumando 98 yardas y dos anotaciones. Nueva Inglaterra, en cambio, terminó con apenas 151 yardas de ofensiva, y Tommy DeVito, que entró por Maye, apenas lanzó para 81 yardas.
Cómo se rompió el partido: la lesión de Maye y el dominio de Gibbs
El comienzo, por un rato, fue prometedor para los Patriots: Maye había completado tres de cuatro pases para 48 yardas y sumado otras 11 corriendo en una primera serie que terminó con un gol de campo para el 3-0. Pero en la tercera y gol, Aidan Hutchinson lo capturó y el quarterback quedó adolorido; poco después se fue al vestuario con una lesión que el equipo describió primero como de tobillo y que terminó descartándolo para el resto del partido. En una jugada insólita, Hutchinson también salió golpeado, con una lesión de rodilla al caer mal mientras celebraba la captura. La respuesta de Detroit fue inmediata: St. Brown eludió la tackleada de Christian Gonzalez en una jugada corta y corrió 56 yardas para el 7-3.
Con DeVito al mando, New England no encontró fluidez: punteó cuatro veces seguidas, llegó a pasar siete series consecutivas sin cruzar la mitad de cancha y cerró el primer tiempo con una intercepción del propio DeVito. Mientras tanto, Detroit estiró la ventaja con una serie de 97 yardas y 11 jugadas que terminó con un pase de touchdown de 12 yardas a Isaac TeSlaa (14-3) y con un tanto de cinco yardas de Gibbs, que fue el único responsable de las 84 yardas de esa serie y puso el 21-3 a poco más de dos minutos del descanso. Lo único alentador fueron las dos intercepciones a Goff, una de Gonzalez, la primera de su temporada, y otra de Kevin Byard en la end zone, que evitó otro touchdown antes del descanso, pero no alcanzaron para modificar el trámite.
En el segundo tiempo, St. Brown anotó su segundo touchdown para el 28-3 y A.J. Brown, que había regresado hace pocas semanas, se fue lesionado del partido por un problema en el isquiotibial tras una atrapada de 22 yardas a fines del tercer cuarto. Recién en el cuarto período, con 12:40 por jugarse, apareció la única anotación de los Patriots: DeVito conectó con Lan Larison por 10 yardas, el primer touchdown de la carrera del running back y el primer pase de touchdown de DeVito con el equipo. Fue puro maquillaje: Gibbs cerró la cuenta con una corrida de 28 yardas para el 35-10 definitivo.
La lista de preocupaciones que se lleva Nueva Inglaterra a casa es larga. Además de Maye, y A.J. Brown, el tackle derecho Morgan Moses también salió golpeado. A eso se suma una defensa que dejó pasar casi 500 yardas y falló en tacleadas básicas, y una ofensiva que quedó en evidencia con apenas 151 yardas. El único alivio es el calendario: los Patriots tienen su semana libre en la Semana 11 y recién volverán a jugar el 29 de noviembre, de visitantes ante los Chargers, con un tiempo valioso para curar heridas.