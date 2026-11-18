Cómo se rompió el partido: la lesión de Maye y el dominio de Gibbs

El comienzo, por un rato, fue prometedor para los Patriots: Maye había completado tres de cuatro pases para 48 yardas y sumado otras 11 corriendo en una primera serie que terminó con un gol de campo para el 3-0. Pero en la tercera y gol, Aidan Hutchinson lo capturó y el quarterback quedó adolorido; poco después se fue al vestuario con una lesión que el equipo describió primero como de tobillo y que terminó descartándolo para el resto del partido. En una jugada insólita, Hutchinson también salió golpeado, con una lesión de rodilla al caer mal mientras celebraba la captura. La respuesta de Detroit fue inmediata: St. Brown eludió la tackleada de Christian Gonzalez en una jugada corta y corrió 56 yardas para el 7-3.