Los Patriots derrotaron a los Dolphins bajo el agua

REACCIÓN A TIEMPO DE LOS PATRIOTS EN MIAMI

El primer cuarto del partido fue trabado y las ofensivas no carburaron. Las defensivas, ayudadas por las condiciones lluviosas, lograron limitar a los rivales a solo un gol de campo por lado. La humedad se hizo presente y no ayudó al espectáculo, en un principio.

En el segundo parcial, los Dolphins dieron un paso al frente en cuanto a la ofensiva mientras su defensiva mantuvo maniatada a la unidad comandada por Josh McDaniels. De esa forma, los locales anotaron 10 puntos de la mano de Malik Washington y de su kicker Zane Gonzalez.