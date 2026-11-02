Los Patriots derrotaron a los Dolphins bajo el agua

Los New England Patriots salieron victoriosos de su visita a los Miami Dolphins en Hard Rock Stadium por un marcador de 24 a 19 por la Semana 8 de la temporada regular de la National Football League (NFL).
El juego se avizoraba muy trabado en un escenario que habitualmente le es esquivo a los Patriots, cosa que se materializó en el primer medio. Sin embargo, todo cambió en el tercer y en el último cuarto.
Los Dolphins quisieron rescatar su temporada de arranque saliendo con una intensidad superior, y los de Foxborough no lograron carburar al inicio. Sin embargo, la reacción del segundo medio le alcanzó para salir victorioso de Miami.
REACCIÓN A TIEMPO DE LOS PATRIOTS EN MIAMI
El primer cuarto del partido fue trabado y las ofensivas no carburaron. Las defensivas, ayudadas por las condiciones lluviosas, lograron limitar a los rivales a solo un gol de campo por lado. La humedad se hizo presente y no ayudó al espectáculo, en un principio.
En el segundo parcial, los Dolphins dieron un paso al frente en cuanto a la ofensiva mientras su defensiva mantuvo maniatada a la unidad comandada por Josh McDaniels. De esa forma, los locales anotaron 10 puntos de la mano de Malik Washington y de su kicker Zane Gonzalez.
La segunda mitad fue un trámite completamente distinto. La ofensiva de McDaniels encontró el ritmo y un TD de Kyle Williams en una trayectoria larga cambió totalmente el momentum del partido. Miami sintió el impacto, y su ofensiva se atolondró para responder a esos puntos sin éxito. Luego, en una jugada fina, la moneda cayó de nuestro lado en una llamada de cuarta oportunidad donde Demario Douglas logró rebasar la línea con lo justo para mantener vivo el drive. Luego, la serie culminó con un TD de Drake Maye por tierra que representó la ventaja de New England.
En el último cuarto, Douglas anotó temprano y, en un abrir y cerrar de ojos, los Patriots habían puesto tierra de por medio a un encuentro que parecía complicarse. Ambos equipos intercambiaron posesiones luego sin mayores novedades hasta que Malik Willis encontró a Kevin Coleman Jr. para recortar la desventaja de los Dolphins y decorar el resultado final.
De esta manera, el equipo de Mike Vrabel llegó a la marca de 5-3 en su temporada y también se mantiene invicto en juegos divisionales (3-0). Una victoria con mucho valor por el escenario y el inicio del trámite al que hubo que sobreponerse. Los capitaneados por Drake Maye ya ponen la cabeza en Green Bay Packers, a quienes recibirán en Foxborough el domingo 8 de noviembre.