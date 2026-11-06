Partidazo con leyendas en casa: Previa Patriots vs. Packers

Green Bay en su mejor momento

Tras un inicio dubitativo este año donde parecía que estos Green Bay tendrían un año complicado, el partido que jugaron contra los Chicago Bears supuso un golpe moral y de juego que los ha llevado a reconducir el rumbo y situarse en un récord de 5-3.

Estos Packers del 26 son un equipo que basa todo su juego de ataque en Jordan Love, con lo que ello supone, ya que es un QB que consistentemente ha sido capaz de lo mejor y lo peor desde su debut. Es un Qb que lanza muy bien fuera de plataforma y es capaz de sacar el balón con gran velocidad, pero que sufre mucho cuando tiene que mantenerse en el pocket y tiene cierta tendencia a lanzar sin evaluar correctamente los riesgos.

El mayor problema de este equipo está siendo su juego de carrera ya que su RB estrella se ha visto implicado en problemas legales que le han llevado a perderse las 6 primeras jornadas y al que la inactividad no le ha sentado nada bien ya que ha vuelto un tanto pasado de peso y sin ritmo competitivo. Esto hace que su ataque se convierta en previsible ya que solo son capaces de avanzar mediante pases.

Una defensa solida a la que le falta Parsons

Aunque sin duda si algo podemos destacar de estos Packers es su defensa que está siendo la principal responsable de la buena racha del equipo.

Hablamos de una defensa muy completa, que sin ser la primera en nada, es de las primeras en todas las diferentes facetas del juego defensivo. Entran al pass rush con gran agresividad tanto por los lados, con Rashan Gary y Lukas Van Ness, como por el centro con un Quay Walker, que se ha convertido en el general de la unidad defensiva desde su posición de LB.

Recordamos que además están a la espera de la vuelta del lesionado Micah Parsons. Que parece que esta semana abrirá su ventana de activación de cara a reaparecer para thanksgiving, y salvo sorpresa mayúscula, no esperamos que reaparezca esta semana.