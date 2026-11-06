Partidazo con leyendas en casa: Previa Patriots vs. Packers

Aún un poco mojados y con un pequeño infarto por esa primera parte ante Miami nos toca volver a casa para jugar un último partido contra los Green Bay Packers antes de preparar las maletas y cruzar el charco con destino Munich. Llegamos al ecuador de la liga y como siempre te damos unas pistas de lo que tienes que seguir con atención para conseguir una victoria contra el equipo quesero.
Maye en el centro de todo
Que los números de Drake Maye le han vuelto a colocar en el top de la liga creo que a estas alturas es complicado ponerlo en duda hasta para sus haters. Pero creo que se está dando poco valor a que la ofensiva siga funcionando a pesar de las dificultades que se están presentando cada semana. Muy pocos equipos son capaces de continuar ganando después de perder al 50% de su línea, sus 3 receptores principales, su TE titular y su RB2.
Si por algo se han caracterizado siempre los Quaterbacks en Nueva Inglaterra es por elevar el nivel de su cuerpo de receptores, sacando verdadero petróleo, de receptores que cuando salían del equipo nunca eran capaces de volver a mostrar su nivel. Sin ir más lejos este es el caso que estamos viendo con Boutte. Y es que Drake Maye hace lucir funcional un cuerpo de receptores formado por Chism, Douglas y Williams, siendo capaz de mantener al equipo y seguir compitiendo los partidos sin importar el rival.
Recuperar el trabajo de secundaria
Algo que siempre ha sido la marca diferencial de la era Vrabel ha sido su defensa agresiva y en las últimas semanas, en concreto tras la lesión de Gonzalez, venimos viendo un pequeño retroceso de nuestra secundaria. Está claro que este paso atrás viene por las continuas entradas y salidas de los jugadores que la componen, pero vamos poco a poco recuperando las piezas y necesitamos volver a frenar el juego aéreo.
Sin duda los últimos rivales no han ayudado ya que hemos jugado contra equipos que no tienen un receptor Alpha claro. Esto nos ha llevado a tener que aplicar un mayor número de defensas zonales, el las cuales estamos rankeados como la número 20. Estos Packers tienen dos referencias principales, Christian Watson, en el profundo y medio y, Tucker Kraft, para el juego en corto. Aún así no hay que dejar suelto a su tercera opción, Golden, que pese a sufrir un problema de "drops" empieza a dejar destellos de lo que él se esperaba.
Estos roles tan definidos nos permitirán poder volver a asignaciones en personal.
Recuperar la disciplina
Si queremos que nuestro entrenador nos dure unos cuantos años más no podemos volver a permitirnos un partido como los dos anteriores donde las penalizaciones por indisciplinas, más allá de las yardas que nos han costado, nos han llevado a complicarnos de forma innecesaria algunos drives fundamentales, y han llevado a nuestro entrenador a tener un gesto de desesperación perpetua en la banda. Tenemos que volver a ser ese equipo disciplinado y agresivo que logró el año pasado sorprender a la liga y colarse contra todo pronóstico en la SB.
Green Bay en su mejor momento
Tras un inicio dubitativo este año donde parecía que estos Green Bay tendrían un año complicado, el partido que jugaron contra los Chicago Bears supuso un golpe moral y de juego que los ha llevado a reconducir el rumbo y situarse en un récord de 5-3.
Estos Packers del 26 son un equipo que basa todo su juego de ataque en Jordan Love, con lo que ello supone, ya que es un QB que consistentemente ha sido capaz de lo mejor y lo peor desde su debut. Es un Qb que lanza muy bien fuera de plataforma y es capaz de sacar el balón con gran velocidad, pero que sufre mucho cuando tiene que mantenerse en el pocket y tiene cierta tendencia a lanzar sin evaluar correctamente los riesgos.
El mayor problema de este equipo está siendo su juego de carrera ya que su RB estrella se ha visto implicado en problemas legales que le han llevado a perderse las 6 primeras jornadas y al que la inactividad no le ha sentado nada bien ya que ha vuelto un tanto pasado de peso y sin ritmo competitivo. Esto hace que su ataque se convierta en previsible ya que solo son capaces de avanzar mediante pases.
Una defensa solida a la que le falta Parsons
Aunque sin duda si algo podemos destacar de estos Packers es su defensa que está siendo la principal responsable de la buena racha del equipo.
Hablamos de una defensa muy completa, que sin ser la primera en nada, es de las primeras en todas las diferentes facetas del juego defensivo. Entran al pass rush con gran agresividad tanto por los lados, con Rashan Gary y Lukas Van Ness, como por el centro con un Quay Walker, que se ha convertido en el general de la unidad defensiva desde su posición de LB.
Recordamos que además están a la espera de la vuelta del lesionado Micah Parsons. Que parece que esta semana abrirá su ventana de activación de cara a reaparecer para thanksgiving, y salvo sorpresa mayúscula, no esperamos que reaparezca esta semana.
Su línea secundaria se está mostrando tremendamente solida parando las big plays con una unidad comandada por los veteranos, Jaire Alexander y Xavier MacKinney, aunque también destacan jóvenes como Bullard, Williams o Valentine que están dejando muy buenas sensaciones.