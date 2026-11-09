Paliza histórica: los Patriots cayeron ante los Packers en casa ante los ojos de Tom Brady

Paliza de los Packers a unos Patriots totalmente dominados

En la previa del juego, tuvimos la ceremonia de inducción de Rob Gronkowski al Salón de la Fama de los Patriots. Además, se homenajeó a los campeones del Super Bowl LI y se ovacionó a Tom Brady, quien estuvo comentando para la cadena Fox. Toda esta emoción se esfumó en el primer drive, dado que Maye fue interceptado en su primer intento de pase luego de un mal entendido con Mack Hollins. Jordan Love anotó segundos después y la visita se puso adelante rápidamente.

Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, Green Bay volvió a tener la pelota y un envío de 49 yardas de Love para Matthew Golden complicó nuevamente la serie. El propio Golden, que terminó el primer cuarto con más de 100 yardas, anotó el touchdown que puso las cosas 14 a 0. Maye volvió a ser interceptado en el segundo cuarto, pero luego se repuso y encontró a Rhamondre Stevenson para marcar la primera anotación del partido.