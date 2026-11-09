Paliza histórica: los Patriots cayeron ante los Packers en casa ante los ojos de Tom Brady

Los New England Patriots cayeron por 45 a 27 ante los Green Bay Packers en el Gillette Stadium por la Semana 9 de acción en la NFL. Fue un partido que sembró preocupación entre los miembros del staff, jugadores y fanáticos de la franquicia de cara a lo que viene. De esta manera, los seis veces campeones del Super Bowl empeoraron su récord a 5-4.
Los comandados por Matt LaFleur aplastaron sin atenuantes a los de Mike Vrabel, que sintieron la complejidad del juego desde el primer drive. Si bien Drake Maye terminó con tres intercepciones, el mayor obstáculo fue el nivel de la defensa. La unidad de Zak Kuhr permitió 478 yardas totales, 372 por aire y 129 por tierra. El mariscal de campo de los Packers, Jordan Love, castigó severamente a la secundaria. Christian González, quien permitió 187 yardas individuales en cobertura, tuvo el peor partido de su carrera. Christian Watson (171 yardas) y
Matthew Golden (164 yardas) hicieron lo que quisieron con toda la defensa.
Maye finalizó con 299 yardas de pase y tres anotaciones, aparte de las intercepciones. El QB hizo lo que pudo en un contexto de poca protección de su línea ofensiva y nula separación de sus receptores. Ahora, New England deberá levantar cabeza y volver a la senda de la victoria si no quiere mayores complicaciones a futuro.
Paliza de los Packers a unos Patriots totalmente dominados
En la previa del juego, tuvimos la ceremonia de inducción de Rob Gronkowski al Salón de la Fama de los Patriots. Además, se homenajeó a los campeones del Super Bowl LI y se ovacionó a Tom Brady, quien estuvo comentando para la cadena Fox. Toda esta emoción se esfumó en el primer drive, dado que Maye fue interceptado en su primer intento de pase luego de un mal entendido con Mack Hollins. Jordan Love anotó segundos después y la visita se puso adelante rápidamente.
Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, Green Bay volvió a tener la pelota y un envío de 49 yardas de Love para Matthew Golden complicó nuevamente la serie. El propio Golden, que terminó el primer cuarto con más de 100 yardas, anotó el touchdown que puso las cosas 14 a 0. Maye volvió a ser interceptado en el segundo cuarto, pero luego se repuso y encontró a Rhamondre Stevenson para marcar la primera anotación del partido.
Posterior a eso, cayó la tercera intercepción del partido para nuestro número 10. En un clima de incertidumbre en el Gillette, Kaleb Johnson corrió y llevó el ovoide a las diagonales para la visita. Seguido a ello, Efton Chism volvió a recortar distancias y el entretiempo llegó con los Packers arriba por 24 a 14.
Los de Foxborough iniciaron el tercer período con Karon Prunty de CB en lugar de Carlton Davis, que salió lesionado. Love lo atacó todo el drive y puso el 31 a 14 luego de lanzarle a su posición. Después de un gol de campo visitante y un fumble de Rhamondre Stevenson, otro bombazo de 39 yardas encontró a Watson, que se floreó toda la noche. El panorama era catastrófico y los Packers se sabían ganadores. Solo quedaba terminar el reloj, y así llegó un TD intrascendente para Hollins.
El partido acabó con Tommy DeVito en los controles, clara señal de que se dio por perdido mucho antes de finalizar. Corey Kiner puso los últimos puntos y así fue como se cerró todo en 45 a 27. New England debe viajar a Alemania para enfrentar a los Detroit Lions la próxima semana, la cuarta mejor ofensiva en este momento. Con marca de 5-4, el panorama se complicó y será fundamental levantar la cabeza tras lo acontecido en casa.