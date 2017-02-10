Condição física das duas equipas marcou a diferença no Super Bowl

E os Patriots, como normalmente acontece quando as coisas não estão a correr bem, mudaram o seu plano de ataque. LeGarrett Blount, que conseguira apenas 16 jardas em oito corridas, cedeu o lugar a James White. E Atlanta nunca conseguiu encontrar a fórmula certa para conseguir abrandar White, que estabeleceu um novo recorde no Super Bowl, com 14 receções, 110 jardas. Deion Jones e De'Vondre Campbell bem tentaram, mas não conseguiram.

Ao todo James White participou em 71 jogadas. Curiosamente o máximo para White nesta temporada havia sido 39, máximo na carreira fora 51, em 2015, contra os Eagles. E este ano nunca um running back dos Patriots esteve em campo para mais de 48 jogadas.

E como Atlanta tinha a zona central bloqueada no jogo aéreo, os Patriots começaram a atacar pelas laterais. Durante a fase decisiva, Tom Brady, que fez alguns passes simplesmente sensacionais, encontrouMalcolm Mitchell cinco vezes para 63 jardas, ligou com Danny Amendola sete vezes para 65 jardas, e Chris Hogan duas vezes para mais 38 jardas. Tudo nas faixas laterais.

E assim, os receivers dos Patriots que durante a primeira parte nunca tiveram espaços vazios e sempre que se viravam para tentar receber a bola tinham alguém a tapar-lhes a cara, de repente começaram a encontrar esses espaços. Os elementos da secundária de Atlanta, que tinham passado todo o tempo numa correria desenfreada a perseguir os receivers dos Patriots por todo o campo, perderam a frescura física e a certa altura já não conseguiam impedir as fintas de corpo, as mudanças bruscas de direção. Os três cornerbacks, os dois safeties e o* linebacker* Deion Jones estiveram em campo para defender mais de 90 jogadas.

Acrescente-se Martellus Bennett, que teve cinco receções para 62 jardas, o melhor total dos últimos 10 jogos, e facilmente se compreende que a certa altura o ataque dos Patriots muito simplesmente passou a ter demasiadas armas para uma defesa cada vez mais cansada.

Na realidade, este ano a defesa de Atlanta defendeu uma média de 65,4 jogadas por jogo e teve que estar em campo uma média de 29:49 por jogo. Contra os Patriots: 99 jogadas, 40:31.