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Patriots reciben el agradecimiento de su público en Boston

Feb 07, 2017 at 09:18 AM
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Martin Morales

Escritor en Español

Patriots Super Bowl LI Victory Parade

Check out the best photos from the Patriots Super Bowl LI victory parade in Boston on Tuesday, February 7, 2017.

Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterback Tom Brady catches a football beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterback Tom Brady catches a football beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots wide receiver Julian Edelman stands high with teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots wide receiver Julian Edelman stands high with teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo, right, wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo, right, wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots tight end Rob Gronkowski, center, points to running back James White alongside running back LeGarrette Blount, left, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. White's touchdown in overtime sealed the victory. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots tight end Rob Gronkowski, center, points to running back James White alongside running back LeGarrette Blount, left, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. White's touchdown in overtime sealed the victory. (AP Photo/Steven Senne)

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Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans cheer the as the New England Patriots flag passes during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterback Tom Brady gestures beside Jimmy Garoppolo, holding the Super Bowl trophy, during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Fans wave to New England Patriots wide receiver Julian Edelman, pointing at right, and his teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans wave to New England Patriots wide receiver Julian Edelman, pointing at right, and his teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Fans watch a parade for the New England Patriots, Tuesday, Feb. 7, 2017, through Copley Square in Boston, to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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Fans watch a parade for the New England Patriots, Tuesday, Feb. 7, 2017, through Copley Square in Boston, to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots quarterbacks Jimmy Garoppolo, left, Jacoby Brissett, center, and Tom Brady ride through Copley Square during a parade, Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots quarterbacks Jimmy Garoppolo, left, Jacoby Brissett, center, and Tom Brady ride through Copley Square during a parade, Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo wave to fans during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots quarterbacks Tom Brady and Jimmy Garoppolo wave to fans during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots owner Robert Kraft holds the Super Bowl trophy during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate his team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots owner Robert Kraft holds the Super Bowl trophy during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate his team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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Confetti flies over fans as the New England Patriots parade through downtown Boston, Tuesday, Feb. 7, 2017, to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Confetti flies over fans as the New England Patriots parade through downtown Boston, Tuesday, Feb. 7, 2017, to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their teams 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their teams 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots fans wait in the snow for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots fans wait in the snow for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots fans wait for the start of a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots quarterback Tom Brady holds up a Super Bowl trophy as he prepares to speak to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots quarterback Tom Brady holds up a Super Bowl trophy as he prepares to speak to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots tight end Rob Gronkowski yells to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots tight end Rob Gronkowski yells to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots running back Dion Lewis takes a selfie with head coach Bill Belichick during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots running back Dion Lewis takes a selfie with head coach Bill Belichick during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots quarterback Tom Brady holds a Super Bowl trophy while addressing the crowd along with head coach Bill Belichick, right, during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots quarterback Tom Brady holds a Super Bowl trophy while addressing the crowd along with head coach Bill Belichick, right, during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots quarterback Tom Brady holds up Super Bowl trophies along with head coach Bill Belichick, right, and team owner Robert Kraft, left, during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots quarterback Tom Brady holds up Super Bowl trophies along with head coach Bill Belichick, right, and team owner Robert Kraft, left, during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots, from left, LeGarrette Blount, Rob Gronkowski, James White, Dion Lewis, and Martellus Bennett ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots, from left, LeGarrette Blount, Rob Gronkowski, James White, Dion Lewis, and Martellus Bennett ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots LeGarrette Blount, left, Dion Lewis, center, and Martellus Bennett wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots LeGarrette Blount, left, Dion Lewis, center, and Martellus Bennett wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots running backs James White, front, and LeGarrette Blount, center rear, ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots running backs James White, front, and LeGarrette Blount, center rear, ride in a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Confetti flies over fans as the New England Patriots parade through downtown Boston, Tuesday, Feb. 7, 2017, to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Confetti flies over fans as the New England Patriots parade through downtown Boston, Tuesday, Feb. 7, 2017, to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots wide receiver Julian Edelman waves with teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots wide receiver Julian Edelman waves with teammates during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots linebacker Barkevious Mingo hoists a wrestling belt during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots linebacker Barkevious Mingo hoists a wrestling belt during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Fans watch and photograph a parade for the New England Patriots, Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans watch and photograph a parade for the New England Patriots, Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Fans cheer the New England Patriots during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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Fans cheer the New England Patriots during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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Members of the New England Patriots hold up Super Bowl trophies and gesture to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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Members of the New England Patriots hold up Super Bowl trophies and gesture to the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots punter Ryan Allen, left, and wide receiver Danny Amendola wave to fans during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)
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New England Patriots punter Ryan Allen, left, and wide receiver Danny Amendola wave to fans during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate the team's 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Charles Krupa)

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New England Patriots defensive coordinator Matt Patricia holds the Super Bowl trophy, left, as he and coach Bill Belichick wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)
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New England Patriots defensive coordinator Matt Patricia holds the Super Bowl trophy, left, as he and coach Bill Belichick wave during a parade Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston to celebrate their 34-28 win over the Atlanta Falcons in Sunday's NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Steven Senne)

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New England Patriots head coach Bill Belichick holds up a Super Bowl trophy as he addresses the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots head coach Bill Belichick holds up a Super Bowl trophy as he addresses the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots safety Devin McCourty, left, and running back LeGarrette Blount hold a Super Bowl trophy during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots safety Devin McCourty, left, and running back LeGarrette Blount hold a Super Bowl trophy during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots quarterback Tom Brady holds a Super Bowl trophy during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots quarterback Tom Brady holds a Super Bowl trophy during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots cornerback Malcolm Butler, right, jokes with defensive coordinator Matt Patricia as he holds a Super Bowl trophy to address the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. Running back LeGarrette Blount looks on at left. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots cornerback Malcolm Butler, right, jokes with defensive coordinator Matt Patricia as he holds a Super Bowl trophy to address the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. Running back LeGarrette Blount looks on at left. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo holds a wrestling belt as he addresses the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo holds a wrestling belt as he addresses the crowd during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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New England Patriots defensive back Eric Rowe holds up a wrestling belt during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)
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New England Patriots defensive back Eric Rowe holds up a wrestling belt during a rally Tuesday, Feb. 7, 2017, in Boston, to celebrate Sunday's 34-28 win over the Atlanta Falcons in the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)

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El día de hoy fue el reencuentro entre el equipo de los Patriots y sus fans locales en el desfile/parada que se llevó a cabo por las calles del centro de Boston.

A pesar del frio, la lluvia y algo de nieve, los fanáticos salieron en grandes cantidades para aplaudir y felicitar a los Campeones del Super Bowl LI, quienes hicieron el recorrido en dirección al City Hall Plaza en los clásicos duck boats o 'botes pats'.

El ambiente de celebración y mucho fervor era contagioso. Los jugadores muy alegres lucían su nuevo trofeo y hacían señales de victoria, mientras que los fanáticos respondían con aplausos y gritos de "campeones, campeones".

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