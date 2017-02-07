Patriots reciben el agradecimiento de su público en Boston

El día de hoy fue el reencuentro entre el equipo de los Patriots y sus fans locales en el desfile/parada que se llevó a cabo por las calles del centro de Boston.

A pesar del frio, la lluvia y algo de nieve, los fanáticos salieron en grandes cantidades para aplaudir y felicitar a los Campeones del Super Bowl LI, quienes hicieron el recorrido en dirección al City Hall Plaza en los clásicos duck boats o 'botes pats'.