Patriots reciben el agradecimiento de su público en Boston

Check out the best photos from the Patriots Super Bowl LI victory parade in Boston on Tuesday, February 7, 2017.
El día de hoy fue el reencuentro entre el equipo de los Patriots y sus fans locales en el desfile/parada que se llevó a cabo por las calles del centro de Boston.
A pesar del frio, la lluvia y algo de nieve, los fanáticos salieron en grandes cantidades para aplaudir y felicitar a los Campeones del Super Bowl LI, quienes hicieron el recorrido en dirección al City Hall Plaza en los clásicos duck boats o 'botes pats'.
El ambiente de celebración y mucho fervor era contagioso. Los jugadores muy alegres lucían su nuevo trofeo y hacían señales de victoria, mientras que los fanáticos respondían con aplausos y gritos de "campeones, campeones".