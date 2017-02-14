Los rivales de los Patriots en este 2017

Aunque el calendario oficial recién se revelará a inicios de primavera (mediados de abril), ya existe la lista de rivales que los Patriots enfrentarán este 2017.

Los Rivales:

Como es de esperarse los Patriots jugarán partidos de ida y vuelta frente a sus clásicos rivales de división: Buffalo Bills, NY Jets y Miami Dolphins.

En este 2017, bajo el sistema de rotación que impera en la NFL, los campeones de la NFL jugarán frente a rivales de la AFC Oeste y la NFC Sur:

AFC Oeste: KC Chiefs, *Oakland Raiders, *Denver Broncos y San Diego Chargers

NFC Sur: Atlanta Falcons, *Tampa Bay Buccaneers, *New Orleans Saints, Carolina Panthers

Los últimos 2 rivales serán frente a los actuales campeones de la AFC Sur y AFC Norte: Houston Texans y *Pittsburgh Steelers.

*de visita

En resumen:

Los Patriots jugarán en casa frente a: Bills, Jets, Dolphins, Chiefs, Chargers, Falcons, Panthers y Texans

De visita frente a: Bills, Jets Dolphins, Raiders, Broncos, Buccaneers, Saints, Steelers

De no haber sorpresas, se espera que los Patriots abran la temporada 2017 de la NFL, enfrentando a los Atlanta Falcons el próximo 7 de septiembre (Thursday Night Football).