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Patriots firman a 9 jugadores

Feb 07, 2017 at 09:40 AM
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Martin Morales

Escritor en Español

Sin perder tiempo alguno, los Patriots de New England aseguraron la permanencia de 9 jugadores tras firmarles contratos a futuro.

Ocho de ellos fueron miembros del equipo de práctica mientras que el noveno es el TE de 28 años, Rob Housler.

Los miembros del equipo de práctica que regresan son:

OL Chris Barker, LB Trevor Bates, OL Jamil Douglas, OL Chase Farris, RB Tyler Gaffney, DL Woodrow Hamilton, DL Darius Kilgo y WR Devin Lucien.

El nuevo miembro, Rob Housler, es un veterano de 5 temporadas quien ha participado en 65 partidos (27 de titular) y logrado 109 recepciones, 1,166 yardas y 1 TD. El ala cerrada ha jugado para Arizona (2011-2014), Cleveland (2015) y Chicago (diciembre, 2015). Housler fue cortado por los Bears el pasado 3 de septiembre y no participó de la temporada 2016.

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