Patriots firman a 9 jugadores

Ocho de ellos fueron miembros del equipo de práctica mientras que el noveno es el TE de 28 años, Rob Housler.

El nuevo miembro, Rob Housler, es un veterano de 5 temporadas quien ha participado en 65 partidos (27 de titular) y logrado 109 recepciones, 1,166 yardas y 1 TD. El ala cerrada ha jugado para Arizona (2011-2014), Cleveland (2015) y Chicago (diciembre, 2015). Housler fue cortado por los Bears el pasado 3 de septiembre y no participó de la temporada 2016.