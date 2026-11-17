NEW YORK — Nov. 17, 2026 — The Week 12 Las Vegas Raiders at Cleveland Browns game will move to Sunday Night Football at 8:20 p.m. ET on NBC, while the New England Patriots at Los Angeles Chargers game will move to 4:05 p.m. ET on CBS and the Tennessee Titans at Jacksonville Jaguars game will move to 1 p.m. ET on FOX, the NFL announced today.
The final Week 12 schedule (all times ET):
Wednesday, Nov. 25
Green Bay Packers at Los Angeles Rams, 8 p.m. ET on Netflix
Thursday, Nov. 26
Chicago Bears at Detroit Lions, 1 p.m. ET on CBS
Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys, 4:30 p.m. ET on FOX
Kansas City Chiefs at Buffalo Bills, 8:20 p.m. ET on NBC
Friday, Nov. 27
Denver Broncos at Pittsburgh Steelers, 3 p.m. ET on Prime Video
Sunday, Nov. 29
New Orleans Saints at Cincinnati Bengals, 1 p.m. ET on CBS
Baltimore Ravens at Houston Texans, 1 p.m. ET on CBS
New York Giants at Indianapolis Colts, 1 p.m. ET on FOX
Tennessee Titans at Jacksonville Jaguars, 1 p.m. ET on FOX
New York Jets at Miami Dolphins, 1 p.m. ET on CBS
Atlanta Falcons at Minnesota Vikings, 1 p.m. ET on FOX
New England Patriots at Los Angeles Chargers, 4:05 p.m. ET on CBS
Washington Commanders at Arizona Cardinals, 4:25 p.m. ET on FOX
Seattle Seahawks at San Francisco 49ers, 4:25 p.m. ET on FOX
Las Vegas Raiders at Cleveland Browns, 8:20 p.m. ET on NBC
Monday, Nov. 30
Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers, 8:15 p.m. ET on ESPN